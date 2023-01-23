Tiktok rapor etme işlemi oldukça sık tercih edilen bir sorun belirtme yöntemidir. Bu yöntemle sorunu rapor ettikten sonra sistemde kayıtlı olan mail adresinize geri dönüş yapılacaktır.

TikTok kullanıcılarının kimi zaman hesaplarının ban yemesi kimi zaman da içerik yüklemekte zorluk çekmesi gibi çeşitli durumlar karşısında müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışması doğaldır. Yazımızın devamında müşteri hizmetlerine ulaşmak için kullanabileceğiniz basit ve çeşitli yolları derledik.

TikTok müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim?

TikTok müşteri hizmetlerine ulaşmak için mail atmanız gerekir. TikTok yetkililerine sorunu bildirerek iletişim için geri dönüş alabilirsiniz. TikTok 2016 yılından bu yana dünya genelinde sevilerek kullanılan bir sosyal medya uygulamasıdır.

Oldukça fazla kullanıcı kitlesi olan TikTok’un müşteri hizmetleri noktasında da fazlasıyla talep aldığını söyleyebiliriz. TikTok kullanıcılarının müşteri hizmetlerine ulaşmak için yazımızın devamında yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

TikTok yardım merkezi

TikTok yardım merkezi üzerinden sorunlarınıza çözüm getirebilirsiniz. Hesabınız ile ilgili olan tüm sorunlar için iletişim kanalları açıktır. Başka hesapları şikayet etmek için ise o hesabın gönderisi üzerinden şikayet talebinizi tek tık ile iletebilirsiniz. TikTok yardım merkezi iletişim bilgileri;

TikTok müşteri hizmetleri mail

TikTok müşteri hizmetleri mail adresi; [email protected] olarak aktiftir. Müşteri hizmetlerine ulaşmak için kullanabileceğiniz başka bir yol da raporlamadır. Aşağıdaki adımları takip ederek TikTok yetkililerine sorun raporlayabilirsiniz.

TikTok hesabınıza giriş yapın.

Sayfanın alt kısmında yer alan ben bölümüne gidin.

Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yan yana üç nokta göreceksiniz. Tıklayın.

Açılan menüde destek bölümünde “problem rapor et” seçeneğine tıklayın.

Ardından iletişime geçme nedeninizi seçin.

Problemi kısaca anlatın.

Gönder butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Yukarıda yer alan işlemleri yapmanıza rağmen geri dönüş almıyorsanız sistemde kayıtlı mail adresinizi tekrar kontrol etmeniz önerilir. Kayıtlı mail adresine problem ile ilgili olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

SSS

TikTok ile iletişime nasıl geçilir?

TikTok ile iletişime geçmek için doğrudan sorunu raporlayabilir ya da iletişim mail adresine mail atabilirsiniz. İletişim için kullanabileceğiniz bir müşteri hizmetleri numarası bulunmamaktadır.

TikTok nereye şikayet edilir?

TikTok üzerinde yayınlanan içerikleri şikayet etmek için içeriklerin yayıncısının hesabına gidin. Hesap sayfasının sat üst köşesinde üç nokta göreceksiniz. Ona tıklayarak rapor et seçeneğine tıklayın.