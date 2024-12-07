Tiktok paylaşımı ele verdi! Kaçaklar böyle yakalandı

Erzurum’da jandarma ekipleri, sosyal medyada yapılan bir paylaşımdan yola çıkarak göçmen kaçakçılığına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında başlattığı çalışma sonucu, 3 organizatör ve 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla internet ortamında yapılan sanal devriye sırasında, bir kişinin TikTok platformunda Erzurum’da düzensiz göçmenleri taşıdığına dair bir video paylaştığını fark etti. Video üzerine yapılan incelemelerde, paylaşımı yapan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve sosyal medya üzerinden organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizasyonun 3 sorumlu ismi ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Organizatörlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Bu operasyon, Erzurum'daki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.