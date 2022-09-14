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  • Tiktok Şeyhini krallar gibi ağırlayan iş insanın kim olduğu ortaya çıktı. ''Yetimlerin babasıyım'' deyip jetle namaza gi

Tiktok Şeyhini krallar gibi ağırlayan iş insanın kim olduğu ortaya çıktı. ''Yetimlerin babasıyım'' deyip jetle namaza gitmişti

Miraç Orbay’ı özel jetle İstahbul’a getiren, lüks villada ağırlayıp lüks araçla kent turu attıran iş insanı ortaya çıktı. Bu kişi havacılık sektörünün yakından tanıdığı bir isim Atıf Harmanda oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:30
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:40
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TikTok şeyhi Miraç Orbay'ı Ayasofya'da namaz kılması için jetiyle İstanbul'a getiren iş insanı ortaya çıktı

Tiktok Şeyhini krallar gibi ağırlayan iş insanın kim olduğu ortaya çıktı. ''Yetimlerin babasıyım'' deyip jetle namaza gitmişti
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TikTok şeyhi Miraç Orbay'ı Ayasofya'da namaz kılması için jetiyle İstanbul'a getirerek Riva'daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu belli oldu.

Orbay'ı gezdiren jetin, TC-ALT tescilli Hawker 800XP uçak orta menzilli, 8 kişiye kadar yolcu alabilen popüler bir iş jeti olduğu ortaya çıktı. Melih Can Harmanda'nın sahibi olduğu jet, Ziver Havacılık tarafından işletiliyor.

Orbay'ın videoda adını verdiği “Atıf Abi” ise, Melih Can Harmanda'nın babası Atıf Harmanda çıktı.

Havacılık sektörü Atıf Harmanda'yı World Focus Havayolları'nın ortağı olarak tanıyor. World Focus, 57 kişinin hayatını kaybettiği Harmanda, Isparta kazasındaki uçağın sahibiydi. Atlasjet, uçağı World Focus'tan kiralamıştı. World Focus'un bakım hizmetlerini aksattığı, yedek parça alımı yapamadığı, borçlarını ödemediği için teknik hizmet alamadığı, uçakların bakımsız kaldığı uçağın bu nedenle düştüğü iddia edilmişti.

HARMANDA DA HAYATINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR

İş insanı Atıf Harmanda'nın da bir TikTok hesabı bulunmaktadır. Burada özellikle lüks yaşamına ait videolar çeken Harmanda, Bentley ve Rolls Royce marka otomobillerini, ultra lüks yatını, deniz kıyısındaki havuzlu malikanesini detaylarıyla göstermektedir.

Beşiktaş taraftarı kimliğini sıkça gösteren Harmanda bir videosunda güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yaptığını anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştır:

“Yeni teknolojiler, güneş enerjisini yerin altına 6 ay depolama sistemleri… Uzun süredir bilim adamı Profesör Petroviç'le beraber çalışıyoruz. Bunların hepsi yeni teknolojiler. Bu yukarıdan güneş enerjisini topluyor, buradan aşağı iletiyor. Bunlar bizim yeni çalışmalarımız.”

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Hacı Murat Kekikoğlu
14.09.2022 09:22
sakalından utan bari. yaptığın nedir ?  
 
ramazan
14.09.2022 09:21
ülke şehler devrişler ülkesi oluyor kimsenin umrunda değil  
 
mmt
14.09.2022 08:43
azıcık utanma,arlanma olur.kaybedilen şerefin daha bulunamayacağı gerçekmiş.ELHAMDÜLİLLAh müslümanım ve din bezirganlarından öte tarafta şikayetçiyim.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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