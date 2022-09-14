Şeyhe özel jet veren isim Isparta’da düşen uçağın sahibi çıktı. Asıl bomba şimdi patladı

Şeyh olduğunu iddia eden ve TikTok'a milyonlarca kişi tarafından takip edilen Miraç Orbay’ı Ayasofya’da namaz kılması için jetiyle İstanbul’a getirerek Riva’daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu ortaya çıktı. Orbay'ın TC-ALT tescilli Hawker 800XP uçak orta menzilli, 8 kişiye kadar yolcu alabilen popüler bir iş jeti tarafından Ayasofya'ya getirilmiş olduğu belli oldu. Melih Can Harmanda’nın sahibi olduğu jetin, Ziver Havacılık tarafından işletildiği açıklandı.

Orbay’ın videoda seslendiği “Atıf Ağabey”inin ise, Melih Can Harmanda’nın babası Atıf Harmanda. Havacılık sektörü Atıf Harmanda’yı World Focus Havayolları’nın ortağı olarak tanıyor.

ISPARTA'DA UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ

World Focus, Isparta kazasındaki uçağın sahibiydi. Atlasjet, uçağı World Focus’tan kiralamıştı. World Focus’un uçağın bakım hizmetlerini aksattığı, yedek parça alımı yapamadığı, borçlarını ödemediği için teknik hizmet alamadığı, uçakların bakımsız kaldığı ve dolayısıyla uçağın bu nedenle düşmüş olduğu iddia edilmişti.

30 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşen olayda, uçak Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada, 1830 rakımlı Keçiborlu Türbetepe’de düşmüş, kazada 7’si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetmişti.

SOSYAL MEDYADA LÜKS HAYATININ DETAYLARINI PAYLAŞIYOR

İş insanı Atıf Harmanda’nın da bir TikTok hesabı var. Burada özellikle lüks yaşamına ait videolar çeken Harmanda, Bentley ve Rolls Royce marka otomobillerini, ultra lüks yatını, deniz kıyısındaki havuzlu malikanesini detaylarıyla gösteriyor.

Beşiktaş taraftarı kimliğini sıkça gösteren Harmancı bir videosunda güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Harmanda şu ifadeleri kullanıyor:

“Yeni teknolojiler, güneş enerjisini yerin altına 6 ay depolama sistemleri… Uzun süredir bilim adamı Profesör Petroviç’le beraber çalışıyoruz. Bunların hepsi yeni teknolojiler. Bu yukarıdan güneş enerjisini topluyor, buradan aşağı iletiyor. Bunlar bizim yeni çalışmalarımız.”