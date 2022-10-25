TikTok'un yeni kullanım alanı şaşırttı. Son yapılan araştırma ortaya koydu

Pew Research Center tarafından yürütülen bir araştırma, TikTok’u bir haber kaynağı olarak görenlerin sayısının 2020 yılından bu yana üçe katlandığını ortaya koydu. Araştırma, ABD’li yetişkinlerin %10’luk bir kesiminin düzenli olarak TikTok’tan haber aldığını, 30 yaş altı yetişkinlerde ise bu oranın %26’ya çıktığını gösteriyor.

HABER KAYNAĞI OLARAK KULLANAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

TikTok, kendini bir sosyal medya uygulamasından ziyade bir eğlence uygulaması olarak konumlandırmaya çalışıyor. Fakat bu çalışma ve bu iddia, kullanıcıların uygulamayı kullanma pratikleri ile pek uyuşmuyor. Zira TikTok’u bir haber kaynağı olarak görenlerin sayısı günden güne artıyor. Örneğin geçtiğimiz yıl, Johnny Depp ile Amber Heard’ün boşanma davası gibi magazinsel bir süreç de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi siyasi ve askeri bir süreç de TikTok üzerinden takip edilmişti.

YÜZDE 22'LİK BİR ARTIŞ VAR

ABD’de yaşayan TikTok kullanıcılarının üçte birinin uygulamayı haber almak için kullandığını ve bu oranın 2020’den bu yana %22 arttığını ortaya koyan araştırma; 2020 yılında haberler için Facebook’u kullanan %54’lük kesimin 2022’de %44’e gerilediğini de kayıtlara geçirdi. YouTube kullanıcılarının üçte biri haberler için YouTube’u kullandıklarını belirtirken, oran geçen sürede aynı kaldı.