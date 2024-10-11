TikTok yıldızının ölüm sebebi açıklandı

25 yaşındaki TikTok yıldızı Taylor Rousseau Grigg'in, 4 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni belirlendi. Ailesinin temsilcisi, Grigg'in astım ve Addison hastalığına bağlı komplikasyonlardan dolayı vefat ettiğini açıkladı. Aileye yakın bir kaynak, Taylor'un ölümünün ciddi bir astım krizi ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle gerçekleştiğini doğruladı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Taylor Rousseau Grigg'in eşi Cameron Grigg, 5 Ekim'de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini üzüntüye boğdu. Duygusal bir yazı paylaşan Cameron, eşinin ölümünü “ani ve beklenmedik” olarak nitelendirdi. Cameron, eşinin organ bağışı için hastanede kaldığını belirtti. O dönemde başka ayrıntılar paylaşılmadı. Taylor’un kardeşleri Trinity Rousseau ve Bailey Rousseau Wagner de Instagram üzerinden Taylor'un anısını yaşatmak için paylaşımlar yaptı. Trinity, kardeşinin 19. yaş gününe “birkaç gün” kalmışken hayatını kaybettiğini vurguladı.

Bailey, Taylor'un Ağustos 2023'teki düğün gününe ait siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında, Taylor'un organ bağışı onur yürüyüşünün 7 Ekim’de, sabah 9:30’da gerçekleştirileceğini belirtti. "Her zaman bu dünyada iz bırakma hayalleri vardı, ama en çılgın hayallerinde bile mirasının bu şekilde devam edeceğini düşünemezdi. Ve biliyorum ki, başka bir şekilde olmasını istemezdi," diye yazdı. Bailey, bir arkadaşının "onun 'etkisi' yeni başlıyor" dediğini ekledi ve bu sözlerin gerçeği yansıttığını vurguladı.

BAĞIŞ TOPLAMA VE AİLEYE DESTEK

Cameron, Taylor’un vefatının ardından mali durumlarının sıkıntılı olduğunu ve sigortalarının olmadığını ifade ederek bir GoFundMe kampanyası başlattı. Cameron, "Taylor, evlendiğimizden beri hastaneye girmesi ve çıkması nedeniyle mali durumumuzu etkiledi" dedi. "Sizlere çok seviyorum. Taylor sizi seviyor. Bu süreçteki destek ve güzel sözleriniz için teşekkür ederim," diyerek online bağış toplama bağlantısını paylaştı.

GoFundMe sayfasında yapılan açıklamada, ailenin Taylor'un anısını onurlandırmak için bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, "Taylor’un kaybını derin bir üzüntü ile kabul ediyoruz. Bu dönemde ailemize saygı ve gizlilik gösterilmesini rica ediyoruz. Onun sosyal medya ailesi hayatında büyük bir nimet oldu ve ona gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize minnettarız," ifadelerine yer verildi.

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