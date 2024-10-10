TikTok'a ''çocuk sömürüsü'' davası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TikTok'a ''çocuk sömürüsü'' davası

Popüler video paylaşım uygulaması olan TikTok, ölümlerle sonuçlanan tehlikeli akımları nedeniyle en çok tepki çeken platformlarından biri. TikTok bu sefer de "çocuklara finansal sömürü yaptığı" gerekçesiyle mahkemelik oldu.

Washington'daki Başsavcı Brian Schwalb liderliğindeki bir dava, TikTok'un yasa dışı bir dijital para birimi sistemi işlettiğini iddia etti.

Dava, TikTok'un "TikTok Coin" adı verilen sanal para biriminin çocukları gerçek para harcamaya teşvik ederek mali zarar riski taşıdığını ileri sürüyor.

13 eyaletin başsavcılarından oluşan iki partili bir koalisyon, TikTok'un finansal işlemleri lisans olmadan yürüttüğünü ve bu nedenle para iletim yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

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CNBC'nin son raporuna göre, TikTok Coins kullanıcılara dijital hediyeler aldırmak amacıyla gerçek parayla satın alınıyor ve bu hediyeler yayıncılar tarafından gerçek paraya çevrilebiliyor.

Ancak TikTok, bu işlemlerden yüzde 20 ile yüzde 50 arasında bir kesinti yapıyor ve bunu lisanssız olarak gerçekleştiriyor.

Başsavcılar, uygulamanın yetersiz yaş doğrulama mekanizmalarının, çocukların bu işlemleri yapmasını kolaylaştırdığını ve bu durumun çocukları finansal sömürüye açık hale getirdiğini savunuyor.

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TİKTOK ŞUÇLAMALARI REDDETTİ

TikTok, suçlamaları reddederek bazı iddiaların yanıltıcı ve gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

TikTok ayrıca, uygulamanın çocuklar için "aşırı bağımlılık" yarattığı gerekçesiyle de 13 eyaletin açtığı bir başka davayla karşı karşıya.

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