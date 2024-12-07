TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı

TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı
Düzenleme: Kaynak: AA

ABD'de federal mahkeme, Çinli soysal medya platformu TikTok'un, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın önünü açtı.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 1

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok’un Çinli ana şirketine karşı açtığı davada karar verdi. Üç yargıçtan oluşan heyet, TikTok’un yasaya karşı açtığı davada uygulamanın satılması ya da yasaklanarak erişime kapatılması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, TikTok'un Çinli ana şirketinin uygulamanın sahipliğini devretmesini veya ABD'deki erişiminin durdurulmasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı. Bu karar, TikTok’un ABD'deki operasyonlarını ve geleceğini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 2

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok'un İfade Özgürlüğü İddiasını Reddetti

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok’un, yasaklamanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi ile ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğu iddiasını reddetti. Mahkeme heyeti, hükümetin TikTok’a karşı almış olduğu tedbirlerin ifadeye özgürlüğü ihlali oluşturmadığına karar verdi.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 3

Mahkeme, yaptığı açıklamada, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti" ifadesini kullandı. TikTok’un bu iddialarını gerekçe göstererek yaptığı başvurunun reddedildiği vurgulandı.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi: TikTok, 19 Ocak 2025’e Kadar Satılmalı

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok’un Çinli ana şirketi tarafından 19 Ocak 2025 tarihine kadar satılmadığı takdirde, ABD'de kullanılamayacağına hükmetti. Mahkeme, yasaklamanın uygulanacağı tarihe kadar TikTok’un elden çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 4

Kararda, satış sürecinin gelişmelerine göre, Başkan Joe Biden’ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de hatırlatıldı. Bu gelişme, TikTok’un ABD pazarındaki geleceğini etkileyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 5

ABD'de TikTok Tartışması: 19 Ocak 2025'e Kadar Satılmalı veya Yasaklanacak

ABD yönetimi, geçen yıl TikTok'u, Amerikalı kullanıcıların bilgilerini Çin hükümetine sunmakla suçlamıştı. Bu suçlamalar ışığında, TikTok’un ABD'li bir firmaya satılması veya yasaklanması için adımlar atılmaya başlanmıştı. Mart ayında, Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Joe Biden tarafından onaylanmıştı.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 6

Biden yönetimi, TikTok’a 19 Ocak 2025 tarihine kadar, Çinli ana şirket ByteDance ile olan tüm ilişkisini sonlandırması için süre tanımıştı. Aksi takdirde, TikTok’un ABD’de yasaklanarak erişime kapatılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler, TikTok’un ABD’deki geleceğini ciddi şekilde etkileyecek.

TikTok, ABD Yasasını Anayasaya Aykırı Buldu ve İptali İçin Temyize Başvurdu

TikTok, ABD'deki yasaya karşı çıkarak, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesindeki ifadeye özgürlüğü ile ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savundu. Şirket, bu nedenle yasanın iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 7

TikTok, başvurusunda, ABD yönetiminin kendisine tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu ve bu süre zarfında, ByteDance ile olan ilişkisini sona erdirmenin teknik ve pratik açıdan mümkün olmadığını belirtti. TikTok, bu sebeplerle yasaya karşı hukuki mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

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TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı 8

Başkan Joe Biden, TikTok'un satış sürecine girmesi halinde, yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisine sahip. Bu durumda, TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance ile olan ilişkisini sonlandırması için tanınan süre uzatılabilir. Biden yönetimi, satış sürecinin takibini sürdürerek, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini etkileyecek kararlar almayı sürdürüyor.

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