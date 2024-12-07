TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı

Biden yönetimi, TikTok’a 19 Ocak 2025 tarihine kadar, Çinli ana şirket ByteDance ile olan tüm ilişkisini sonlandırması için süre tanımıştı. Aksi takdirde, TikTok’un ABD’de yasaklanarak erişime kapatılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler, TikTok’un ABD’deki geleceğini ciddi şekilde etkileyecek.
TikTok, ABD Yasasını Anayasaya Aykırı Buldu ve İptali İçin Temyize Başvurdu
TikTok, ABD'deki yasaya karşı çıkarak, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesindeki ifadeye özgürlüğü ile ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savundu. Şirket, bu nedenle yasanın iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.