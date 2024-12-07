TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı

Mahkeme, yaptığı açıklamada, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti" ifadesini kullandı. TikTok’un bu iddialarını gerekçe göstererek yaptığı başvurunun reddedildiği vurgulandı.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi: TikTok, 19 Ocak 2025’e Kadar Satılmalı

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok’un Çinli ana şirketi tarafından 19 Ocak 2025 tarihine kadar satılmadığı takdirde, ABD'de kullanılamayacağına hükmetti. Mahkeme, yasaklamanın uygulanacağı tarihe kadar TikTok’un elden çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti.