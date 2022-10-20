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TikTok'da akıl almaz dolandırıcılık örneği. Şirket el koydu

TikTok, canlı yayın üzerinden dilencilik yaparak para kazanmaya çalışan hesapların peşine düştü. Dolandırıcılık yapan tüm hesaplar tespit edilip kapatıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:59
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TikTok'da canlı yayın üzerinden dilencilik yapan hesaplar kapatıldı

TikTok'da akıl almaz dolandırıcılık örneği. Şirket el koydu
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BBC’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde TikTok’taki skandal gündeme getirildi. Haberde Suriyeli savaş mağdurları ve çocukları üzerinden canlı yayın açarak dilencilik yöntemiyle para kazandıkları ortaya çıktı. Olayın dolandırıcılık olduğu anlaşılınca TikTok olaya el koydu.

Şirket, dilencilik yapan tüm hesapları kapattı. TikTok yaptığı açıklamada istismar amaçlı yapılan dilenciliğin topluluk kurallarını ihlal ettiğini ifade etti. Üstelik TikTok’un yaptırımı bununla da sınırlı kalmadı. TikTok, canlı yayın için minimum yaşını 16’dan 18’e yükselterek önlemlerini arttırdığını ifade etti.

4 milyara yakın indirmeyle büyük bir ivme yakalayan sosyal medya uygulaması TikTok, konunun takipçisi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Beş ay boyunca BBC’nin Küresel Dezenformasyon Birimi, BBC Arabic ve BBC Eye Investigations kuzeybatı Suriye’den canlı yayın yapan 300’den fazla TikTok hesabını takip ettiğini belirtti.

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