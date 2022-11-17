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Sizi böyle kandırıp paraları götürüyorlar... Soruları cinlere cevaplattığını söyledi

TikTok’ta canlı yayın açan bir kadın insanların kendisine sorduğu soruları ‘Cin’e cevaplattığını öne sürdü. Kadının hesabından tılsımlı olduklarını iddia ettiği kolyeleri satması dikkati çekti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:51
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Tiktok'ta cin çıkarma seansı yapan kadın tılsımlı dediği kolyeleri böyle sattı

Sizi böyle kandırıp paraları götürüyorlar... Soruları cinlere cevaplattığını söyledi
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TikTok’ta canlı yayın açan bir kadın insanların kendisine sorduğu soruları ‘Cin’e cevaplattığını iddia etti. Oda TV’de yer alan habere göre; Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken cinler hakkında videolar paylaşan kadının hesabında insanlara kolye satışı yapması dikkat çekti.

Söz konusu satış yapılan ‘tılsımlı kolyeler’de ise “Güç elde etmek, gücü kontrol etmek, bir işte başarılı olmak, aşk, para, mutluluk, sağlık, düşmanlardan korunmak, büyü, nazar, kem gözlerden korunmak için ve çocuğu olmayan kadınlarımıza, işi iyi gitmeyen erkeklerimize bereket için şifa olacaktır.” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Kolyelerin fiyatlarının ise ‘200’ TL olduğu görüldü.

‘Ruh Tahtası’ ile insanların dikkatini çekerek ve bu sayede ‘anlamlı’ kolyeler adı altında satış yaparak vurgun yapan hesabın paylaşımları da sosyal medya da dikkat çekti. 

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