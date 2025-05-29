TikTok’ta yapay zeka dolandırıcılığını sahte videolarla yapıyorlar

TikTok, milyonlarca kullanıcının kısa videolarla eğlendiği bir platform olsa da, son dönemde yapay zeka (AI) destekli dolandırıcılık yöntemleriyle siber suçluların hedefi haline geldi.

"Bedava yazılım hack’leri” vaat eden sahte videolar, kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakıyor. Bu videolar, yapay zeka ile üretilen gerçekçi görseller ve seslendirmelerle hızla yayılıyor, milyonlarca izlenme aldı.

Siber güvenlik uzmanları, bu yeni tehdidin boyutlarına dikkat çekerken, bilimsel araştırmalar yapay zekanın kötü niyetli kullanımının giderek arttığını gösterdi.

İşte TikTok’taki yapay zeka dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler ve uzman önerileri...

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞI: TİKTOK’UN YENİ KABUSU

TikTok’ta yayılan sahte videolar, Microsoft Office, Windows, Spotify veya CapCut gibi popüler yazılımların ücretsiz kullanımını vadeden komutlar içeriyor. Ancak bu videolar, kullanıcıları “Vidar” ve “StealC” gibi zararlı yazılımları indirmeye yönlendiriyor. Bu yazılımlar, şifreler, kredi kartı bilgileri, tarayıcı çerezleri ve hatta kripto cüzdanları gibi hassas verileri hedef aldı.

Trend Micro’nun araştırmasına göre, bu videolar yapay zeka destekli görseller ve seslendirmelerle seri halde üretiliyor ve TikTok’un algoritması sayesinde hızla yayıldı.

Örneğin, tek bir sahte video 500 binden fazla izlenme ve 20 binden fazla beğeni alabiliyor.

ABD’deki MIT Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Dr. Bruce Schneier, “Yapay zeka, dolandırıcıların elinde güçlü bir silaha dönüştü. Gerçekçi videolar ve sesler, kullanıcıların güvenini kolayca kazanabiliyor” dedi.

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların sosyal medya platformlarının popülerliğiyle daha da tehlikeli hale geldiğini belirtti:

“TikTok’un hızlı yayılım gücü, sahte içeriklerin milyonlara ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar, gördükleri her şeye inanmamalı.”

BİLİMSEL BULGULAR: YAPAY ZEKANIN KARANLIK YÜZÜ

Yapay zekanın kötü niyetli kullanımı, son yıllarda siber güvenlik dünyasında en çok tartışılan konulardan biri.

Nature Machine Intelligence’da yayımlanan bir çalışma, yapay zeka modellerinin manipülatif içerik üretme potansiyelinin, özellikle sosyal medya platformlarında ciddi riskler oluşturduğunu gösterdi.

Deepfake teknolojileri, sahte videolar ve ses kayıtlarıyla kullanıcıları kandırmayı kolaylaştırıyor.

Örnek olarak 82 yaşındaki Steve Beauchamp, Elon Musk’ın deepfake videosuyla kandırılarak 700 bin dolar kaybetti.

Siber güvenlik şirketi CTM Insights’ın kurucusu Lou Steinberg, “Organize suç örgütleri, yapay zekayı kullanarak dolandırıcılık yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Bu teknolojinin erişilebilirliği, tehdidi daha da büyütüyor” dedi.

Proceedings of the IEEE’de yayımlanan bir makale, yapay zeka destekli dolandırıcılıkların, geleneksel yöntemlere kıyasla %40 daha etkili olduğunu ve güvenlik filtrelerinden kaçmayı başardığını ortaya koydu.

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KORUNMA YÖNTEMLERİ: DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN PRATİK ADIMLAR

Siber güvenlik uzmanları, TikTok’taki yapay zeka dolandırıcılıklarına karşı kullanıcıları korumak için bir dizi doğal ve pratik yöntem önerdi:

Bilinmeyen Komutları Çalıştırmayın: TikTok videolarında gösterilen PowerShell komutlarını veya benzer kodları çalıştırmak, cihazınıza zararlı yazılım bulaştırabilir. Trend Micro, bu komutların “Vidar” gibi kötü amaçlı yazılımları yüklediğini belirtti. Dr. Schneier, “Bilinmeyen kaynaklardan gelen talimatları asla uygulamayın. Bu, en temel güvenlik kuralıdır” dedi.

Bağlantılara Tıklamaktan Kaçının: Sahte videolar, kullanıcıları genellikle zararlı web sitelerine yönlendirdi.

Uzmanlar, “Şüpheli bağlantılara tıklamadan önce iki kez düşünün. Güvenilir bir kaynaktan gelmediğinden eminseniz, tıklamayın” dedi.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA): Banka hesapları, e-posta ve sosyal medya hesapları için 2FA kullanımı, çalınan şifrelerin kötüye kullanılmasını zorlaştırır. Journal of Cybersecurity’de yayımlanan bir çalışma, 2FA’nın kimlik hırsızlığı riskini %60 azalttığını gösterdi.

Antivirüs Yazılımları: Güncel bir antivirüs programı, zararlı yazılımları tespit etmede etkili. İngiltere’deki King’s College London’dan siber güvenlik uzmanı Dr. Emma Stokes, “Antivirüs yazılımları, yapay zeka dolandırıcılıklarının neden olduğu tehditleri erken tespit edebilir” dedi.

Eğitim ve Farkındalık: Kullanıcıların siber güvenlik konusunda bilinçlenmesi kritik. Eğitim programları, kullanıcıların sahte içeriklere karşı eleştirel düşünmesini sağlar. Bilinçli kullanıcı, dolandırıcıların işini zorlaştırır.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNLEMLER

Yapay zeka dolandırıcılıkları, sadece TikTok’la sınırlı değil. YouTube’da sahte CEO videolarıyla kullanıcıları kandıran dolandırıcılar, kripto para hırsızlığı yapıyor. Bu tür tehditler, sosyal medya platformlarının güvenlik politikalarını yeniden değerlendirmesini gerektirdi.

Platformlar, yapay zeka destekli içeriklerin yayılmasını engellemek için daha sıkı algoritmalar geliştirmeli.

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe giren AI Yasası, yapay zeka kullanımını düzenleyen katı kurallar getiriyor. Ancak, uzmanlar, bu tür yasaların küresel çapta uygulanmasının zor olduğunu ve kullanıcı farkındalığının önemini vurguluyor. Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Geoffrey Hinton, “Yapay zeka, insanlık için büyük bir potansiyel taşıyor, ama kötü niyetli kullanımı önlemek için daha fazla çaba gerekiyor” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kullanıcılar, TikTok’ta veya diğer sosyal medya platformlarında “kolay yoldan kazanç” veya “ücretsiz yazılım” vaat eden içeriklere şüpheyle yaklaşmalı. Resmi kaynaklardan doğrulanmayan hiçbir bilgiye güvenilmemeli. Ayrıca, kişisel verilerinizi paylaşmadan önce web sitelerinin güvenilirliğini kontrol edin. Örneğin, HTTPS protokolü olmayan siteler risk taşıyabilir.

Ebeveynler, çocukların sosyal medya kullanımını denetlemeli ve şüpheli içeriklere karşı uyarılmalı.

Gençler, bu tür videoların cazibesine kolayca kapılabilir. Aileler, çocuklarına dijital okuryazarlık kazandırmalı.

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YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYANIK OLUN

TikTok’taki yapay zeka destekli dolandırıcılıklar, siber suçların yeni bir boyutunu ortaya koydu.

Sahte videoların gerçekçi görünümü, kullanıcıları tuzağa düşürmeyi kolaylaştırdı. Ancak, bilinçli davranışlar, antivirüs yazılımları ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemlerle bu tehditlere karşı korunmak mümkün.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının daha sıkı güvenlik önlemleri almasını ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini önerdi.