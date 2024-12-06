TikTok'taki yeni akım çocuklarımızı tehdit ediyor

Sosyal medya platformu TikTok'tan doğan Superman Challenge adlı meydan okuma, gençler arasında hızla yayılarak okullarda popüler hale geldi. Oyunda, iki grup karşılıklı dizilerek kollarını çapraz bağlayıp ellerini kenetliyor. Başka bir çocuk ise "uçan Superman" gibi kollarını öne uzatarak bu kolların üzerine atlıyor. Ardından, çocuk arkadaşları tarafından havaya fırlatılıyor. Ancak bu masum görünen oyun, ciddi tehlikeler içeriyor.

Farklı ülkelerde olduğu gibi Belçika'nın Anvers eyaletindeki Brasschaat'ta bir okulda da tehlikeli sonuçlar yaşandı. Bir öğrenci, oyun sırasında arkadaşları tarafından yakalanamayarak yere düştü. Kafasından ağır darbe alan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Doktorların açıklamasına göre, bu öğrenci bir ay boyunca okula gidemeyecek ve yıl sonu sınavlarına katılamayacak.

UZMANLAR VE YETKİLİLERDEN UYARILAR

Okul müdürü, yaşanan olay sonrası hem öğrencileri hem de ebeveynleri dikkatli olmaya davet etti. Müdür, bu tür sosyal medya trendlerinin tehlikelerine karşı farkındalık yaratılması gerektiğini vurgulayarak "Bu gibi meydan okumalar, çocukların fiziksel güvenliği için ciddi riskler taşımaktadır. Aileler, çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından takip etmelidir," dedi.

Sadece Brasschaat değil, Avrupa genelinde çeşitli okullarda benzer kazalar rapor ediliyor. Uzmanlar, bu tür meydan okumaların çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Ayrıca sosyal medya platformlarının da bu tür içerikleri daha sıkı bir şekilde denetlemesi gerektiği belirtiliyor.

TİKTOK’UN SORUMLULUĞU TARTIŞMA KONUSU

TikTok yetkilileri, platformda yayılan tehlikeli içerikleri engellemek için çeşitli önlemler aldıklarını ifade ediyor. Ancak Superman Challenge gibi meydan okumaların, genellikle kullanıcılar arasında hızla yayılarak denetim mekanizmalarını aşabildiği görülüyor. TikTok, özellikle gençleri hedef alan bu tür içeriklere karşı kullanıcıları uyaran kampanyalar düzenlediğini belirtti.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının daha katı kurallar uygulaması gerektiğini savunuyor. Aileler ise çocuklarının sosyal medyada ne tür içeriklere maruz kaldığını daha dikkatli bir şekilde izlemeleri gerektiği konusunda uyarılıyor.

EBEVEYNLER NE YAPABİLİR?

Ebeveynler, çocuklarıyla sosyal medya kullanımı üzerine açık bir iletişim kurarak bu tür meydan okumaların tehlikelerini anlatabilir. Ayrıca okullarda sosyal medya güvenliği konusunda bilinçlendirme programlarının artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Bu olay, dijital çağın gençler üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken sosyal medyanın doğru kullanımı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.