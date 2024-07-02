Tiktok'un büyük zararları ortaya çıktı. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar bakın ne diyor

TikTok, son yıllarda dünya çapında popülerliği artan bir video paylaşım platformu olduğu biliniyor.

Eğlenceli ve oluşturucu içerikleri ile milyonlarca kullanıcıyı kendine çeken platform, aynı zamanda insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri ile de gündeme gelmekte.

TikTok'un insan sağlığı üzerindeki etkileri, uzmanlar ve bilimsel araştırmalar tarafından incelenmiş ve çeşitli riskler ortaya kondu.

İşte bu konuda bazı uzman görüşleri ve araştırma bulguları:

1. Bağımlılık ve Dikkat Problemleri:

Uzman Görüşleri:

Dr. Aric Prater (Psikolog):

Dr. Prater, TikTok'un algoritmasının beyni ödüllendirme sistemini tetikleyerek bağımlılık yaratabileceğini ve bu durumun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi problemlere yol açabileceğini savunuyor.

Yazar David Gillespie: Kitabında TikTok'un sonsuz kaydırma özelliğinin ve kısa videoların beyni uyardığını ve dikkati dağıttığını belirtti.

Bilimsel Araştırmalar:

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine: 2021 yılında yapılan bir araştırma, TikTok kullanımının daha yüksek kaygı ve depresyon seviyeleri ile ilişkili olduğunu buldu.

Çin Bilimler Akademisi: 2019 yılında yapılan bir başka araştırma ise aşırı TikTok kullanımının uyku problemlerine ve bilişsel işlevlerde azalmaya yol açabileceğini gösterdi.

2. Kaygı, Depresyon ve Benlik Saygısı:

Uzman Görüşleri:

Psikolog Dr. Pamela Rutledge; TikTok'ta mükemmel görünen hayatların ve kusursuz bedenlerin sürekli paylaşılmasının, benlik saygısında düşüşe ve kaygı ve depresyon gibi ruhsal problemlere yol açabileceğini belirtti.

Sosyal Medya Uzmanı Josh Cohen; Cohen, platformdaki zorbalık ve tacizin de ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini savundu.

Bilimsel Araştırmalar:

Glasgow Üniversitesi; 2020 yılında yapılan bir araştırma, TikTok kullanıcılarının diğer sosyal medya platformu kullanıcılarına kıyasla daha yüksek kaygı ve depresyon seviyelerine sahip olduğunu buldu.

King's College London; 2019 yılında yapılan bir başka araştırma ise TikTok kullanımının, özellikle gençlerde beden memnuniyetsizliği ve sosyal karşılaştırma duygularını artırabileceğini gösterdi.

3. Kişisel Bilgi Güvenliği:

Uzman Görüşleri:

Siber Güvenlik Uzmanı Jake Moore; TikTok'un veri toplama ve kullanma politikalarının şeffaf olmadığını ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin risk altında olabileceğini savundu.

Avrupa Veri Koruma Kurulu; 2020 yılında TikTok'a, çocukların kişisel bilgilerini nasıl topladığı ve kullandığı konusunda soruşturma açtı.

Bilimsel Araştırmalar:

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT): 2019 yılında yapılan bir araştırma, TikTok'un kullanıcıların konum ve tarama geçmişi gibi hassas bilgileri toplayabildiğini gösterdi.

Citizen Lab: 2021 yılında yapılan bir başka araştırma ise TikTok'un Çin hükümeti ile veri paylaşımı konusundaki endişeleri gündeme getirdi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "TikTok Beyni" adını verdiği bir fenomeni tanımladı.

Dr. Onultan'a göre, sürekli kısa videolar izlemek, beynin hızlı bilgi akışına alışmasına ve bu durumun derinlemesine düşünme ve uzun süreli dikkat gerektiren aktivitelerde performans düşüşüne yol açabileceğini belirtti.

Rehber Öğretmen Arslan Özdemir, TikTok kullanımının özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Özdemir, TikTok'ta gördüğümüz mükemmel görünen hayatların, gerçek hayatla karşılaştırıldığında hayal kırıklığına ve kaygı ile depresyona neden olabileceğini vurguladı.

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TikTok'un çocuklar ve gençler arasında bağımlılık yaptığına ve uygulamanın Türkiye'de de hızla yaygınlaştığına işaret ederek, söz konusu uygulamanın geçen yıl dünyada 660 milyon indirilme ile Facebook'un en büyük rakibi durumuna geldiğini kaydetti.

Bilimsel araştırmalar da TikTok'un sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini doğruluyor. Örneğin, London School of Hygiene & Tropical Medicine'de bir sağlık politikası araştırmacısı olan Marco Zenone, platformun genç kullanıcıların sağlığı üzerinde yaratabileceği etkiler hakkında daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlanan bir araştırma, TikTok'ta sağlık konularını araştıran gençlerin platformda endişe verici miktarda yanlış bilgi bulabileceğini bildirdi.