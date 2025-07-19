TikTok’un geleceği tehlikede: Blackstone satıştan çekildi

ABD merkezli yatırım devi Blackstone, TikTok’un Amerika’daki faaliyetlerini devralmak üzere oluşturulan yatırımcı konsorsiyumundan çekildi. Reuters haber ajansının 19 Temmuz 2025 tarihli haberine göre, konuya yakın bir kaynak bu gelişmeyi doğruladı. Blackstone’un bu kararı, TikTok’un ABD’deki geleceğine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Blackstone’un dahil olduğu konsorsiyumun başını Çinli ByteDance şirketine yatırım yapan Susquehanna International Group ile General Atlantic çekiyordu. Ancak Blackstone, bu ortaklıkta sadece azınlık hissesi alma niyetiyle yer alıyordu. Bu planın rafa kalkması, TikTok’un Amerika operasyonlarının el değiştirme sürecini daha da karmaşık hale getirdi.

ABD YÖNETİMİ BASKIYI ARTIRIYOR: SATIŞ SÜRECİ SİYASALLAŞTI

TikTok’un ABD’de faaliyet göstermesi, Donald Trump döneminde başlatılan baskılarla giderek zorlaşmıştı. Eski başkan Trump’ın başlattığı süreç, mevcut yönetim tarafından da sürdürüldü. Washington yönetimi, Çin merkezli ByteDance'in ABD'deki kullanıcı verilerini koruyamayacağını savunarak TikTok'un bu pazardan tamamen çekilmesini ya da devredilmesini istiyor.

Satış sürecine dair verilen resmi süreler şimdiye kadar defalarca ertelendi. Son olarak 17 Eylül 2025’e kadar süre verilmişti. Ancak bu tarih de belirsizliğini koruyor. ABD ile Çin arasında süren ticaret görüşmeleri kapsamında TikTok’un satışı bir pazarlık konusu haline geldi.

TİKTOK VE BLACKSTONE'DAN SESSİZLİK

Blackstone, Reuters’in konuya ilişkin görüş talebini yanıtsız bırakırken, TikTok yetkilileri de gelişmeye dair kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu sessizlik, TikTok’un ABD pazarındaki varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda daha da fazla soru doğuruyor. TikTok’un Amerika’daki geleceği, yalnızca yatırımcıları ve kullanıcıları değil, aynı zamanda ABD-Çin arasındaki ekonomik dengeyi de etkileyecek nitelikte.

Amerikalı kullanıcılar arasında oldukça popüler olan TikTok’un, satış sürecinde yaşanan bu son gelişme sonrası uygulamayı ABD’de tamamen durdurma kararı alabileceği de konuşuluyor. ByteDance ise yeni bir TikTok uygulamasını sonbaharda piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu da şirketin ABD pazarındaki varlığını farklı yöntemlerle sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.

Amerika’daki TikTok kullanıcılarının geleceği şu an için belirsizliğini koruyor. Blackstone’un geri çekilmesi, yalnızca finansal değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.