Eğlenceli videolarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen TikTok fenomeni Tucker Genal'dan yürek burkan bir haber geldi.

Daily Mail'in haberine göre, Los Angeles County Tıp İnceleme Kurumu, Genal'ın 11 Aralık 2025'te Kaliforniya'daki evinde intihar ettiğini açıkladı.

Acı haber, 15 Aralık'ta kardeşleri tarafından Instagram'da paylaşıldı.

‘EN YAKIN ARKADAŞIMDIN’

Kardeşleri Carson ve Connor Genal, duygusal bir paylaşımda derin üzüntülerini dile getirdi.

Ortak açıklamada, Tucker için “Hayatım boyunca sana hayran oldum. Sen sadece en iyi abim değil, en yakın arkadaşımdın” sözleri kullanıldı. Ayrıca aile, bu zor süreçte gizliliğe saygı gösterilmesini istedi.Genal, Furman Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezun olmuş ve okul yıllarında futbol takımında oynamıştı. Mezuniyetten sonra kısa süre sosyal medya koordinatörlüğü gibi işlerde çalışmıştı.

TUCKER GENAL KİMDİR?

Tucker Genal, Amerikalı bir TikTok fenomeni ve içerik üreticisiydi. Kardeşleri Carson ve Connor ile birlikte eğlenceli challenge'lar, komedi skeçleri ve spor temalı videolar paylaşarak ün kazandı.

2,5 milyondan fazla takipçiye sahip kişisel TikTok hesabı (@tuckergenal) dışında, kardeşleriyle ortak yönettiği "Hustle House" adlı hesapta da milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Genal kardeşler, viral olan aile içi rekabet ve prank videolarıyla tanınıyordu.9 Kasım 1994 doğumlu olan Tucker Genal, 31 yaşındaydı.

Furman Üniversitesi'nde işletme bölümü mezunuydu ve üniversite yıllarında Amerikan futbolu takımında wide receiver olarak oynadı.

Mezuniyet sonrası kısa süre sosyal medya koordinatörlüğü gibi işlerde çalıştı, ardından tam zamanlı içerik üretmeye odaklandı.

Ne yazık ki, 11 Aralık 2025'te Los Angeles'taki evinde intihar ederek hayatını kaybetti. Ölüm haberini 15 Aralık'ta kardeşleri Instagram üzerinden duyurdu ve aile mahremiyet istedi.