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Tilkişen otu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Biraz acı olsa bile farklı kullanım alanları olan Tilkişen otunun bir çok faydası var. İşte o faydalar…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:55
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Tilkişen otu ne işe yarar?

Tilkişen otu hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
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Daha çok Ege Bölgesi'nde bulunan ve şubat Nisan ayları arasında yaygın olan Tilkişen otu, en şifalı otlar arasında. Yabani Kuşkonmaz olarak da bilinen acı olmasından dolayı pek fazla tüketilmiyor. Ancak bir çok faydası var.

İşte o faydalar:

İdrar yolu iltihapları ile adet kanı zorlanmasında iyi gelir.

Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır.

Böbrek taşlarının düşürülmesi noktasında doğal bir yöntem olarak öne çıkar.

Stresi azaltır.

Vücut direncini artırırken halsizlik ve yorgunluk etkilerini ortadan kaldırır.

Göğsü yumuşatır.

Yağ yakımını sağlamak ve zayıflamak için doğal bir tedavi yöntemi sunar.

Cilt bakımında etkilidir.

Saç dökülmesine ve kepeklenmeye karşı etki sunar.

Gün içerisinde 3 veya 4 kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

Sarmaşık otu sunduğu birçok farklı fayda ile beraber insan sağlığını koruma noktasında önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Lösemi ile beraber birçok değişik kanser türüne karşı hastalıklı hücreleri iyileştirme konusunda etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak ve mide hastalıkları adına iyi gelir.

Balgam ve öksürüğe iyi gelir.

Soğuk algınlığı bronşit için bire bir katkı sağlar.

Nefes darlığını gidermede yardımcıdır.

Bağırsak solucanı düşürmek için önemlidir.

Kızarıklık ya da yara üzerine bastırıldığı zaman iyileştirici bir bitkisi bulunur.

Uyku problemine birebir katkı sağlar.

Zararlı bakteri ve mikropların vücuttan atılmasına olanak verir.

Vücutta biriken fazla suları atarak ödem oluşmasına engel teşkil eder.

Çok terleyen bireyler adına bu terlemeyi minimum seviyeye indirir.

Bu gibi çok önemli sağlık açısından katkıları ile beraber düzenli şekilde sarmaşık otu tüketilebilir. Özellikle pazarlarda ya da aktarlarda sarmaşık otunu bulmak mümkün…

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