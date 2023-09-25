Tilkişen otunun inanılmaz yararları

Tilkişen otunu bir çok kişi bilmez. İşte ilginç ismiyle öne çıkan Tilkişen otunun çok az bilinen yararları...

Tilkişen otunun inanılmaz yararları

Biraz acı olsa bile farklı kullanım alanları olan Tilkişen otunun bir çok faydası var. İşte o yararları

Yabani Kuşkonmaz olarak da bilinen acı olmasından dolayı pek fazla tüketilmiyor. Ancak bir çok faydası var. Daha çok Ege Bölgesi''nde bulunan ve şubat Nisan ayları arasında yaygın olan Tilkişen otu, en şifalı otlar arasında.

İşte o yararları:

Vücut direncini artırırken halsizlik ve yorgunluk etkilerini ortadan kaldırır.

Göğsü yumuşatır.

Yağ yakımını sağlamak ve zayıflamak için doğal bir tedavi yöntemi sunar.

Cilt bakımında etkilidir.

Saç dökülmesine ve kepeklenmeye karşı etki sunar.

Gün içerisinde 3 veya 4 kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

Sarmaşık otu sunduğu birçok farklı fayda ile beraber insan sağlığını koruma noktasında önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Lösemi ile beraber birçok değişik kanser türüne karşı hastalıklı hücreleri iyileştirme konusunda etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak ve mide hastalıkları adına iyi gelir.

Balgam ve öksürüğe iyi gelir.

Soğuk algınlığı bronşit için bire bir katkı sağlar.

İdrar yolu iltihapları ile adet kanı zorlanmasında iyi gelir.

Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır.

Böbrek taşlarının düşürülmesi noktasında doğal bir yöntem olarak öne çıkar.

Stresi azaltır.

Nefes darlığını gidermede yardımcıdır.

Bağırsak solucanı düşürmek için önemlidir.

Kızarıklık ya da yara üzerine bastırıldığı zaman iyileştirici bir bitkisi bulunur.

Uyku problemine birebir katkı sağlar.

Zararlı bakteri ve mikropların vücuttan atılmasına olanak verir.

Vücutta biriken fazla suları atarak ödem oluşmasına engel teşkil eder.

Çok terleyen bireyler adına bu terlemeyi minimum seviyeye indirir.

Bu gibi çok önemli sağlık açısından katkıları ile beraber düzenli şekilde sarmaşık otu tüketilebilir. Özellikle pazarlarda ya da aktarlarda sarmaşık otunu bulmak mümkün…


Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik Ekonomi
İstanbul'da kuyumcularda yeni dönem. Dev değişiklik
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir