Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır faydaları neler?

Yaz aylarında yapılan Tilya kürü mevsiminde yetişen taze bitkiler ile hazırlanmaktadır. Tilya kürü kilo verme sürecinde diyet yapanlar tarafından tercih ediliyor. Peki, Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır faydaları neler?

Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır faydaları neler?

Kilo vermek için pek çok kişi zayıflama kürlerine başvuruyor. Bu kürlerden biri de Tilya kürü. Tilya kürü ıhlamur bitkisiyle hazırlanan ve metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlayan bir zayıflama kürüdür. Peki, Tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır faydaları neler?

TİLYA KÜRÜ NEDİR?

Tilya kürü, Haziran ve Ağustos aylarında yetişen ıhlamur bitkisiyle hazırlanır. Tilya kürü metabolizmayı hızlandırır ve bu sebeple tercih edilebilecek karışımlardan birisidir.

Tilya kürü içeriğindeki besleyici maddeler ve doğal özler sayesinde herkesin yardımına koşan bir kürdür. Sağlıklı kilo verme yöntemlerinden birisidir.

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TİLYA KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Tilya kürü hazırlamak için gerekli malzemeler:

- 2 yemek kaşığı kadar ıhlamur bitkisi

- 2 yemek kaşığı olacak kadar altın otu

- 8 ile 10 yaprak kuşburnu

- Yarım litre su.

Tilya kürüne bir tencerede yarım litre suyu kaynatmak ile başlanabilir. Ardından kaynar su üzerine 2 yemek kaşığı kadar altın otu eklenir. Sonrasında sırayla ıhlamur ve kuşburnunu eklenerek, karışımın homojen hale gelmesi sağlanır.

Malzemelerin hepsini ekledikten sonra 10 dakika kadar kaynama işlemi sürer. Süre bittikten tencereyi ocaktan alarak soğumaya bırakabilirsiniz. Kürü cam saklama kabına ekleyerek oda sıcaklığına gelmesini bekleyebilirsiniz.

TİLYA KÜRÜ FAYDALARI NELER?

Tilya kürünün faydaları aşağıdaki gibidir;

- Vücudu işlevsel hale getirerek sağlıksız beslenme ve zararlı alışkanlıkların getirdiği kötü sindirim sistemini ve yavaş metabolizmayı ortadan kaldırır. –

Zayıf bağışıklık sistemini ortadan kaldırmaya yardımcı olan kürdür.

- Doğal yağ yakma kürleri arasında olduğu için vücudunuzun ideal hale gelmesine katkıda bulunur. Göbek, bel ve basen yağlarını kısa zamanda ortadan kaldırır.

- Sindirim sistemini düzenler ve ödemleri ortadan kaldırır, yenilerin oluşmasını engeller.

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