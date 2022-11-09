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TİM doların enflasyon oranında artmasını istedi

TİM Başkanı Gültepe kurun enflasyon oranında artması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da Eximbank'a acilen fonlama sağlaması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:17
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TİM doların enflasyon oranında artmasını istedi

TİM doların enflasyon oranında artmasını istedi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe kurun sanayiciyi destekleyen bir seviyede olması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Gültepe ihracat performansı ve ihracat ilgili düzenlemeler üzerinden finansmana erişim konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Gültepe’nin açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

- Son 18 ayda iki ay hariç rekorlar kırılan bir ihracat serisi var. İhracat tarafında çift rakamlı artışları açıkladık. Fakat son aylarda artış hızında bir yavaşlama var. Bunda dünyadaki büyüme görünümünün de etkisi söz konusu.

- Almanya Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının başında geliyor. Dolayısıyla Avrupa’nın görünümü Türkiye ihracatı üzerinde etkili oluyor.

- Girdi maliyetlerinin yüzde 50’sinin dolar satışlarının yüzde 50-60’ının euro olduğu yerde paritedeki makas bizi etkiliyor. Bizim ihracatımızda paritenin etkisi 12 milyar dolara yakın. Bu durum bizim rekabetçiliğimizi düşürüyor.

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