Time dergisi Musk'ı kapağında 'ABD başkanı' yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Time dergisi Musk'ı kapağında 'ABD başkanı' yaptı

Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı oval ofiste "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşıdı.

Time'ın kapağı Başkan Donald Trump'ı rahatsız etmedi.

Amerikan Time dergisi, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana etkisi ile gündemden düşmeyen Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine imada bulunarak Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş halde resmetti.

Sosyal medyada büyük ilgili gören kapak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, onu bile bilmiyordum" şeklinde espri yapan Donald Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum" diye konuştu.

MUSK'UN ETKİNLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

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