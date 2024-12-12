Time dergisi yılın ikonunu açıkladı. İngiliz şarkıcı Elton John oldu

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, 2024 yılının ikonu oldu.

YILIN İKONU ELTON JOHN

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan ve görme kaybı yaşayan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Time dergisi tarafından Yılın İkonu seçildi.

Derginin kapak yıldızı olan 77 yaşındaki efsane sanatçı, inancı, özel hayatı ve merhum annesiyle ilişkisi hakkında birçok açıklamada bulundu.

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"Yeni bir plak, yeni bir kitap, yeni bir fotoğraf almanın heyecanını hiç kaybetmedim" diyen Elton John, bir daha asla müzik yapmamak ile bir daha asla müzik dinlememek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı, dinlemeye devam etmeyi seçeceğini belirtti.

YAKLAŞIK 5 BİN KONSER VERDİ

Kariyeri boyunca 4 bin 500'den fazla konser veren John, 2023 yılının son aylarında artık turneye çıkmayacağını açıkladı.

Sanatçının turnesini konu alan belgesel "Elton John: Never Too Late" dijital platformda yayınlandı.

Tammy Faye ve The Devil Wears Prada müzikallerinin şarkılarını besteleyen John'un özel eşyaları ve kostümleri geçtiğimiz yıl 20 milyon dolardan fazla bir miktara satıldı.

2024 yılında, şarkıcının 52 senelik şarkısı "Rocket Man" Spotify'da 1 milyar dinlenmeye ulaştı.

John'un, Dua Lipa ile yeniden seslendirdiği "Cold Heart" ise uzun süre müzik listelerinde zirveden inmedi.

Zachary ve Elijah adında oğlu olan John, Time dergisine yaptığı açıklamada "Çocuklarımızı bilerek evde eğitmedik çünkü onların kendi hayatlarının istedikleri gibi tanımlamalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

John'un hayatı beyazperdeye de aktarıldı.

Rocketman (2019) adını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher otururken efsane sanatçıyı Taron Egerton canlandırdı.

"GÖRME YETİMİ KAYBETTİM"

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, geçtiğimiz aylarda şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıklamıştı. 77 yaşındaki yıldız, şarkı sözlerini yazdığı The Devil Wears Prada:The Musical adlı gösteriyi izleyemediğini söyledi.

Sir Elton John, performansı dinlediğini ancak izlemediğini söyledi. BBC'ye konuşan John, "Performansı izleyemedim ancak dinlemekten keyif aldım" dedi.

John sözlerini "Ön izlemelerin çoğuna gelemedim çünkü bildiğiniz gibi görme yetimi kaybettim. Bu yüzden görmem zor. Ama duyabiliyorum ve bu gece duyduklarım kulağa çok hoş geliyordu" diye tamamladı.