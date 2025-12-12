ABD’nin köklü dergisi Time, 2025 Yılın Kişisi olarak tek bir isim yerine “yapay zekanın mimarları”nı seçti. Bu grupta Nvidia CEO’su Jensen Huang, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman, AMD CEO’su Lisa Su, DeepMind CEO’su Demis Hassabis, Anthropic CEO’su Dario Amodei ve yapay zeka öncüsü Fei-Fei Li yer alıyor.

Time’ın internet sitesinde duyurulan karara göre, 2025 yılı yapay zekanın tam potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu.

Dergi iki farklı kapak hazırladı. Birincisi, 1932’de çekilen ünlü “Lunch atop a Skyscraper” fotoğrafından esinlenerek oluşturuldu; bu kapakta sekiz lider, gökdelen kirişinde otururken resmedildi. İkincisi ise “A” ve “I” harflerinin inşa edildiği bir yapıyı göstererek yapay zekanın inşasını simgeliyor.

Time’ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Düşünen makinelerin çağını getirdikleri, insanlığı hayran bıraktıkları ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve mevcut olanın ötesine geçtikleri için yapay zekanın mimarları, TIME dergisinin 2025 Yılının Kişisi seçildi.”

Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, 2023’te ise Taylor Swift Yılın Kişisi olmuştu.