TIME'a Türk dokunuşu: Refik Anadol sanatıyla büyüledi

Türk dijital sanatçı Refik Anadol, TIME dergisinin 2025 TIME100 AI listesinde yer almasının ardından, derginin özel sayısı için yapay zekayla tasarladığı kapakla dünya çapında yankı uyandırdı. Sanatçının doğadan ve insanlık tarihinden ilham alan eseri, teknolojinin sanatla nasıl bütünleşebileceğini gözler önüne seriyor. 29 Ağustos 2025’te yayımlanan kapak, hem görsel estetiği hem de teknolojik yeniliğiyle dikkat çekiyor.

ARŞİVDEN İLHAM ALAN DİJİTAL BAŞYAPIT

Anadol ve ekibi, TIME dergisinin 5 binden fazla kapağını yapay zeka sistemine yükleyerek görsel bir tarih analizi yaptı. Ortaya çıkan tasarım, sanatçının akışkan ve soyut estetik anlayışını yansıtırken, yapay zekanın geçmişi yeniden yorumlama gücünü simgeliyor.

Kapak, “Arşiv Rüyası” adını verdikleri modda üretildi ve çevrim içi ortamda kesintisiz bir video döngüsü olarak da deneyimlenebiliyor. İnsan eliyle eklenen detaylar, örneğin Anadol’un silueti, esere kişisel bir dokunuş katıyor.Doğadan Beslenen Teknoloji: Large Nature ModelAnadol’un projesi, “Large Nature Model” adlı yenilikçi bir yapay zeka sistemiyle hayat buldu. Bu sistem, National Geographic Society, Smithsonian Institution ve Londra Doğa Tarihi Müzesi’nin arşivlerinden toplanan yarım milyardan fazla görsel ve yağmur ormanlarından elde edilen verilerle eğitildi.

Doğanın ve insan kültürünün izlerini taşıyan bu model, yapay zekanın en kapsamlı çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL İŞBİRLİKLERİYLE GÜÇLENEN PROJE

Projenin hayata geçirilmesinde Nvidia ve Google Cloud’un teknik destekleri kritik rol oynadı. Ayrıca Meta’nın Llama modeli ve Google’ın Gemini yapay zekası da sürece katkı sağladı. Farklı yapay zeka altyapılarının bir araya geldiği bu işbirliği, projenin çok katmanlı ve yenilikçi yapısını güçlendirdi.

DİJİTAL MÜZE DENEYİMİ

Refik Anadol, bu kapağı yalnızca bir dergi kapağı olarak değil, aynı zamanda bir dijital müze deneyimi olarak tanımlıyor. Sanatçı, geleceğin statik bir kavram olmadığını, sürekli şekillendirilebilen bir süreç olduğunu vurguluyor. Kapak, izleyicilere teknolojinin ve sanatın sınırlarını sorgulatan bir yolculuk sunuyor.

Anadol’un TIME kapağı, sanat ve teknolojinin kesişim noktasında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Türk sanatçının uluslararası alandaki başarısı, Türkiye’nin yaratıcı potansiyelini bir kez daha dünyaya kanıtlıyor.