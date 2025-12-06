Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor, Galatasaray MCT Technic'i konuk etti. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 77-77 sonuçlanan maçın uzatmaları sonrasında 91-87 kazandı.

Bursaspor'da Brandon Childress 24 sayı, 11 asist, 10 ribauntla triplle-double yaparak maçın yıldızı oldu. Galatasaray'da Will Cummings'in 21 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor 14 puana yükselirken Galatasaray ise 16 puanda kaldı. Galatasaray, ligde haftaya Merkezefendi'yi ağırlayacak. Bursasapor ise Türk Telekom deplasmanına gidecek.