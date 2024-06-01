Timsahların arasından geçen yavru ceylanlar belgeselleri başlıyor. 15’inde plajlar açılıyor

Akdeniz ve Ege sahillerinden tatil yapamayan İstanbullulara müjde… İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe plajlarını yaza hazırladığını açıkladı.

15 Haziran’da açılacak yaz sezonu için hazırlanan giyinme kabini, duş, şemsiye ve şezlonglar ile tatile gidemeyen vatandaşlar bu plajlarda günübirlik tatil konforu yaşayacak.

Her yıl görmeye alışık olduğumuz plaj magandalarının ‘suya inip inmeyeceği’ ise merak konusu… Daha önce özellikle İstanbul plajlarında gözlerini kadınların üstünden ayırmayarak rahatsız etmenin sınırlarını aşanlara tacizcilerin pervasız halleri bir çok güvenlik sorununa yol açmıştı.

TAM 60 TL ÖĞRENCİ 30 TL

Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajları 2024 yılı giriş ücreti tam 60 TL, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe Plajları’nın ücreti ise 30 TL olarak açıklandı.

ÇATALCA, KISIRKAYA, AVCILAR PLAJLARI ÜCRETSİZ

Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar Denizköşkler plajları ise ücretsiz olacak. Duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetler için sadece 2 TL alınacak.

ENGELLİ BİREYLER DÜŞÜNÜLDÜ

İBB plajlarına Marmaray ve otobüslerle kolayca ulaşım sağlanacak. Ayrıca Kadıköy Caddebostan 1-2-3 Plajları, Bakırköy Güneş Motel, Küçükçekmece Menekşe Plajları engelli bireylerin kullanımına uygun ulaşım yolu, soyunma kabinleri, duş ve tuvaletler tasarlandı.

662 CANKURTARAN GÖREV ALACAK

İstanbul genelindeki 51 plajda 09.30-19.00 saatleri arasında cankurtaran hizmeti verileceği açılanırken cankurtaran hizmeti kapsamında 50 Jet-Ski, 4 Kurtarma Botu 2 Dron, 19 ATV Aracı, 244 Gözetleme Kulesi görev başında olacak.

İSTER FUTBOL İSTER VOLEYBOL

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul işbirliğinde 11 plajda futboldan badmintona kadar birçok spor etkinliği düzenlenecek. Plaj etkinlikleri Pazartesi günleri hariç her plajda 2 eğitmen olmak üzere toplam 22 spor eğitmeni eşliğinde haftanın 6 günü, 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.