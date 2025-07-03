Timur Cihantimur'un babası hakkında şok karar!

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un babası Dr. Bülent Cihantimur'un hekimlik mesleğinden 1 ay boyunca men edilmesine karar verildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre, 2018 yılında ameliyat olan bir kadın görüntülerini izinsiz paylaştığı iddiasıyla Cihantimur'u şikayet etti.

MESLEKTEN MEN ETTİ

Şikayetin ardından İstanbul Tabip Odası, kadını haklı buldu ve Bülent Cihantimur'un önceden almış olduğu disiplin cezalarını da gözeterek 1 ay boyunca meslekten men ettiğini bildirdi.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Cihantimur ve Tok daha sonra ABD'de yakalanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Olay sonrası kamuoyunun tepkisini çeken bir başka gelişme, Bülent Cihantimur'un yurt dışında "Doktor B." adıyla bir televizyon şovu hazırlığında olduğunun ortaya çıkmasıydı. Ancak söz konusu proje, gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi.

ACİ'NİN EŞİNE 'ÖDEME' İDDİASI

Cihantimur'un ismi, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşine yaptığı ödeme ile duyulmuştu. Söz konusu ödeme ile eşinin şikayetini geri çektiği iddia edilmişti.

BİLİÇ'İN ESTETİK OPERASYONUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeniden ameliyat masasına yatacağını duyurmuştu. Biliç ameliyatını yapan Zihantimur'un adını geçirerek kendisini uyarmadığına dikkat çekmişti.

Danla Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.”

BİLİÇ'E DAVA AÇTI

Bilic’in açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açarken Dr. Bülent Cihantimur, Danla Bilic'e açıklamaları nedeniyle “itibar zedeleyici ve mesleki karalamaya neden olduğu” iddiasıyla dava açtı.