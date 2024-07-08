Timur Cihantimur’un babası TV programına başlıyor. Oğlu genç adamı öldürüp ABD’ye kaçmıştı

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Timur Cihantimur’un babası TV programına başlıyor. Oğlu genç adamı öldürüp ABD’ye kaçmıştı

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla kaza yaparak 1 kişiyi öldürdükten sonra annesi Eylem Tok ile ABD’ye kaçan Timur Cihantimur’un babası TV’de programa başlıyor. Ortaya çıkan gelişme ‘Pes artık’ dedirtti.

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı direksiyon başına geçen 16 yaşındaki Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Cihantimur Boston'da yakalandı.

Timur Cihantimur’un estetik cerrahı olan babası Bülent Cihantümur dosyada şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TV’DE PROGRAM YAPACAK

Trafik kazasında 1 kişiyi öldüren Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’un TV’de program yapacağı ortaya çıktı. Estetik cerrahı olan Cihantimur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni programının yakında başlayacağını duyurdu.

Cihantimur, daha önce TLC’de program yapmıştı. Cihantimur’un yeniden TLC ekranlarında olacağını öğrenildi.

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ÖLEN GENCİN BABASI İSYAN ETTİ

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'a konuştu. Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

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