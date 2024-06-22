Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevinin görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevinin görüntüsü ortaya çıktı

ABD’nin Boston eyaletinde yakalanan Eylem Tok’un katil oğlu Timur Cihantimur’un tutuklu bulunduğu cezaevinin görüntüsü ortaya çıktı.

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