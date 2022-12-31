İşte Sinan Ateş’in katil zanlısı. Timur Soykan açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün Ankara Çankaya’daki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli saldırganın açtığı ateşle öldürülmüştü.



BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan’ın aktardığına göre, Sinan Ateş’in katil zanlısı Emrecan Ç. 23 yaşındaki zanlı, Yozgat Sorgun nüfusuna kayıtlı. Taksirle yaralamadan üç, kasten yaralamadan 2 ve uyuşturucu kullanmaktan bir suç kaydı bulunuyor. Emrecan Ç.’nin sosyal medya hesabında elinde kılıçla bir fotoğrafı var. Ayrıca bir dönem Facebook profili fotoğrafı kalaşnikof. Sosyal medyada motosikletle çok sayıda fotoğrafını paylaşmış.







DİĞER İKİ ZANLI ARANIYOR

Motosikletteki diğer saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. İki zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.



Sinan Ateş’e 5 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bir kurşun çene altı boyun, bir kurşun karın, 2 kurşun sağ bacak ve bir kurşun sol bacağına isabet etti.







SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Sinan Ateş’in yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sırtından vuruldu ve kurşun sağ omzundan çıktı. Selman Bozkurt’un silah kanununa muhalefet, 3 adet kasten yaralama, bir taksirle yaralama, bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık bir adet oto hırsızlığı suç kaydı var.



Sinan Ateş, 2019 yılında Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuştu. 2 Nisan 2020’de ise Devlet Bahçeli’nin isteğiyle genel başkanlıktan istifa etmişti. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olarak görev yapıyordu.







"İYİ PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI: "PARTİMİZ MHP'DİR"

Sinan Ateş, öldürülmesinden bir gün önce İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra İYİ Parti’ye yakınlaştığı iddiaları üzerine Sinan Ateş “Yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikastı peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir.” açıklaması yapmıştı.





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