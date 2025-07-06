Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Gazeteci yazar Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Soykan, savcılık kararı için İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Timur Soykan, cumartesi sabahı CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka 'Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin' diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" ifadelerini kullanmıştı.

Soykan bir diğer paylaşımında da "'Seçimde AKP'yi yenmek' suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasbediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerine yer vermişti.

Bu paylaşımları gerekçe gösterilerek "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma" suçlaması yöneltilen Soykan gözaltına alınmıştı.

Timur Soykan'ın ifadesi ortaya çıktı