Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV YouTube kanalında İstanbul’un suç haritasını gözler önüne serdi. Soykan, özellikle Beyoğlu ve çevresinde başlayan çeteleşme sürecinin nasıl Türkiye geneline yayıldığını, gençlerin bu yapılara nasıl dahil edildiğini ve yeni nesil mafya gruplarının uluslararası kartellere dönüşümünü detaylarıyla anlattı.

Soykan, bu çeteleşmenin sadece polisiye bir mesele olmadığını, gençlerin geleceksizlik nedeniyle bu yapılara yöneldiğini belirterek spor, eğitim ve iş imkanlarının eksikliği, Latin Amerika benzeri bir tehlikenin Türkiye’yi beklediğini ifade etti.

Gazeteci Timur Soykan Onlar TV YouTube kanalında şöyle konuştu:

İstanbul'da çok sayıda cinayet var bunlar hastaneleri kurşunluyorlar, o kadar cüretkar bir hale gelmiş vaziyetteler ve sosyal medya hesaplarından bunu çok cüretkar yapıyorlar. Bunlar, 15-20 yaş arası arka sokaklar, arka mahallelerde ve geleceksiz gençlerin örgütlendiği, katıldığı yapılar. Aslında her şeyde Beyoğlu Barış Boyun’larla başlıyor. 2017'den itibaren burası Kasımpaşa Beyoğlu bölgesi. Kasımpaşa, Boyun’lu bölgesinde Barış Boyun bir hakimiyet alanı oluşturuyor ve motosikletli daha mobil böyle saldırgan yapılar kuruyor ve torbacılar var şeyler var filan ve küçük bir grupken birden alanda oluşan boşlukla da biraz ve taşeronlukla da yani daha büyük mafya unsurlu taşeronluğuyla da bir güç elde ediyor bölgede hakimiyet sağlıyor. Aslında işte bu gösterdiğimiz yerler sadece onların doğduğu yerler ama bir yanda bu Beyoğlu'nda başlayan Kasımpaşa’da başlayan hareket bütün Türkiye'ye o özellikle sosyal medya yetkisiyle yayılıyor.

ANADOLU'DAKİ BİR KASABADAN TETİKÇİ OLMAK İÇİN GELİYORLAR

Savcı şu tespiti de yapıyor. Şunun altını çizelim, savcı, “Tetikçilere bakıyoruz diyor. Malatya'dan gelen var, Kastamonu'dan gelen var. Yani onun için diyor bunları böyle lokal İstanbul çeteleri gibi algılamamayız” diyor. Anadolu'daki bir kasabadan tetikçi olmak için geliyorlar diyor ve Barış Boyun çetesinden Daltonlar çetesinin tetikçisi olarak kullanılıyorlar. Yani onun için sadece İstanbul değil bütün Türkiye haritasında var olan şeyler ama Barış Boyun'un özelliği şu büyüyor ve kontrol edemeyeceğini çok fazla görüyor. Kendi adamları da var. Bu Barış Boyun çetesi aslında buradaki pek çok yapıyla işbirliği yapıyor, "Silah kaçakçılığı örneğin Barış Boyun’un kardeşi var, abisi var Zafer Boyun onunla yapacağım" diyor. Uyuşturucu işini şununla yapacağım diyor. Böyle isimleri tek tek işleri dağıtıyor. Ama diyor silahlı yapıyı oluşturmak için hepsiyle işbirliği yapıyor. O silahlı yapı içerisinde bu Beyoğlu'nda, Yenibosna'da Daltonlar var. Yenibosna civarında, bu bölgede İstanbul'un daha böyle arka bölgeleri, varoş bölgeleri dediğimiz bölgede Daltonlar çetesi var. Daltonlar çetesinin lideri de Berat Can Gökdemir. Berat Can Gökdemir, Barış Boyun çetesiyle işbirliği yapıyor, “Biz sizin silahlı işlerinizi yaparız” diyor. Ve ilk defa da yine Kasımpaşa'da burada Barış Boyun Çetesi'nin hakim olduğu yerde 2022'de Kasımpaşa'nın amigosunu öldürüyorlar ve bu ittifak çok fazla güç kazanmaya başlıyor. Çünkü artık böyle altyapıların taşeronluğundan ziyade uyuşturucu silah kaçakçılığı yani o üst mafya gruplarının işlerini almaya başlıyorlar. Ve bu durum şu sonucu doğruyor, Kolombiya'daki kokain, Afganistan'daki eroinin, Avrupa'daki metamfetamin, Beyoğlu'nun arka sokaklarını, Yenibosa’nın arka sokaklarını finanse etmeye başlıyor. İnanılmaz bir para bolluğu oluşmaya başlıyor. Para bolluğu demek daha fazla adam kullanmak, cezaevine düşene bakmak, yurt dışına kaçabilmek demek ve daha fazla mal, daha fazla silah demek ve böyle inanılmaz bir çeteye dönüşüyorlar.

Timur Soykan'ın bizzat hazırladığı çete haritası (Kendisinin izniyle Yeniçağ'da yayınlıyoruz)

Özetle anlatacağım, Kağıthane’de Anacurlar çetesi ve Gündoğmuşlar çetesi var. Bunlar Kağıthane’de savaştılar hatta bir ara yoldan geçen bir Kur'an kursu eğitmenini de öldürdüler ama bunlar arasında çok ciddi çatışmalar oldu. Hatta bir polis de şehit edildi. Baskınlardan bir tanesinde bir polis ağır yaralandı. Bunlar da bu bölgede hakim olan, güçlü olan ekiplerdi. Sonra Bağcılar'da Çirkinler Grubu var. Onlar da belirli güçleri var. Ay çetesi var. Halil Ay'ın çetesi. Onlar da Bağcılar'daydı. Onlar da etki alını gelişti. Şirinler işte artık bugün Daltonlarla Casperlar yani Barış Boyun özetle şunu söyleyeceğim çok uzattım Barış Boyun güç kaybetti. Barış Boyun çok operasyon yedi ve Barış Boyun Gürcistan'a oradan İtalya'ya kaçtı. İtalya'da da yakalandı ve bu yakalanma sonucunda ve çok büyük operasyonlar sonucunda Barış Boyun çetesi güç kaybederken Daltonlar çetesi çok güçlendi. Aynı zamanda Casper'lar güçlendi. Şimdi Barış Boyun çetesi yani iddialara göre o etkisini o bütün hepsinin çatı altında topladığı etkiyi kaybetmiş vaziyette. Çünkü Barış Boyun'la Daltonlar arasında 2023 yılından sonra daha fazla para isteyen Daltonlarla Barış Boyun ayrıştı ve birbirleriyle çatışmaya başladılar. Ve Barış Boyun'un çetesi o çatışmadan da çok zararlı çıktı. Çok kayıplar verdi. Daltonlar çetesi de güçlendikçe güçlendi. Barış Boyun İtalya'da tutuklandı. Daltonlar'ın lideri Berat Can Gökdemir, Rusya'da tutuklandı. Ve ortada aslında bütün bu gördüğünüz yapılar var ya Volkan Reçber var Sultangazi işte Gazi Mahallesi'de Arap Emrah var. O yapıların etkilerini kaybederken Şirinevler ve Yenibosna'da kurulan o bölgede faaliyetlerine başlayan Daltonlarla Casperlar büyük bir güce kavuştular. Redkitler zaten bir taraftar grubuyla içe anılan bir yapıydı. Onlar da biraz daha sönümlendi.

İstanbul'un başına bela olan çete liderlerini Timur Soykan tek tek işaretledi

BÜTÜN BUNLARIN SONU LATİN AMERİKA

Artık ortada şu var, yeni nesil mafya grupları kartelleşiyor. Kartellere dönüşüyor ve bütün dünyada etkili olmaya başlıyorlar. Bu Yenibosna, Şirinevler’den çıkan bu yapılar artık Avrupa'da, Gürcistan'da, Kafkasya'da etki alanına sahip büyük mafya gruplarına dönüştüler ve çok fazla insan kaynağı var. Sınırsız insan kaynakları var. Çünkü bu sadece polisiye bir şey vaka değil, bu sosyal bir olgu. Bu ülkenin gençleri geleceksizleştirildiği için ne spora gidebiliyor, ne eve, eve gitse huzursuz işe gitse iş yok. Bütün bunların sonucu bu çeteleşmenin çok yükseldiği ve Latin Amerika gibi bir tehlikenin bizi beklediği bir noktaya gidiyoruz.