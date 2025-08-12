Timur Soykan canlı yayında şoke eden gerçeği açıkladı! Skandallarda 'Balyoz kumpası' detayı... Ağzınızı açık bırakacak...

Türkiye’yi sarsan diploma skandalı Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanmış emekli Albay Mustafa Önsel’in 2021 yılında vefat eden oğlu stajyer avukat İstemihan Manas Önsel'e kadar uzanmıştı. Onlar TV’den Timur Soykan'ın gündeme getirdiği iddiaya göre; Manas Önsel'in diploma bilgilerinin çalındığı anlaşıldı.

ONLAR TV EKİBİ ORTAYA ÇIKARDI

Sahte diploma skandalının detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan’ın yer aldığı Onlar TV canlı yayınında çarpıcı iddia gündeme geldi. Skandal Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanmış emekli Albay Mustafa Önsel’in oğluna kadar gittiği ortaya çıktı.

DİPLOMASI ÇALINMIŞ

İddiaya göre; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Manas Önsel'in bilgilerinin sistemden silindiği tespit edildi. Mustafa Önsel’in 2021 yılında vefat eden oğlu stajyer avukat İstemihan Manas Önsel'in diploma bilgilerinin çalındığı anlaşıldı.

ÖNSEL: SİZE SÖVSEM SÖVGÜYE YAZIK!

Mustafa Önsel ise iddiaları ortaya çıkaran Onlar TV ekibine teşekkür ederken, sert tepki gösterdi. Önsel'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

"Rahmetli oğlum Manas Önsel'in diploma bilgilerini de çalmışlar! Çok ağır şeyler söylememek için yutkunuyorum.Cezaevine tıkıp hayatımızı çaldınız. Oğlumun sınava girdiği yıllarda soruları çaldınız. Her şeyimizi ama her şeyimizi çaldınız, çalıyorsunuz! Ülkeyi çürüttünüz ulan! Size sövsem sövgüye yazık! Beni sahaya inmeye zorluyorsunuz! Ama hesaplaşacağız! Şunu da ifade etmek isterim ki, buram buram çürük kokan güzel ülkemde güzel insanlar da var! Teşekkürler Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Barış Pehlivan kardeşlerim."