Timur Soykan'ın ifadesi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Timur Soykan'ın ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alınmıştı. Gazeteci Barış Pehlivan, Soykan'ın ifadesini sosyal medyadan paylaştı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan, Soykan'ın ifadesini paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Emniyet ifadesini şu sözlerle bitirdi:

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı!Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı!

“Ben 25 yıllık gazeteciyim, hukuku siyasi emelleri ve çıkarları için alet edenlerin ülkeye verdiği zararı biliyorum. Geçmişte AKP ile Fethullahçılar yine kumpaslar kurarak demokratik haklarımızı gasp ediyordu, biz o zamanlar da yargıdaki ve diğer devlet kurumlarında yuvalanmış çeteler ile mücadele ediyorduk.

Yine gözaltılar da yine adliyelerdeydik ve yine biliyorum ki siyasi ikbali için veya kariyeri için veya çıkarları için adaleti katledenler bağımsız mahkemeler önünde yargılanacak. Biz de memleketimizin daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Son Haberler
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Şanlıurfa'da okul müdürü kazada öldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Oğluna hakaret eden kişilere karşılık verince öldürüldü
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Beste Kökdemir ilk bebek heyecanını paylaştı!
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama
Akaryakıt istasyonundaki cinayette 5 tutuklama