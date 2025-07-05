Timur Soykan'ın ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan, Soykan'ın ifadesini paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Timur, Emniyet ifadesini şu sözlerle bitirdi:

“Ben 25 yıllık gazeteciyim, hukuku siyasi emelleri ve çıkarları için alet edenlerin ülkeye vedigi zararı biliyorum. Geçmişte AKP ile Fethullahçılar yine kumpaslar kurarak demokratik haklarımızı gasp ediyordu, biz o zamanlar da… https://t.co/S77nhXpRfU — Barış Pehlivan (@barispehlivan) July 5, 2025

Emniyet ifadesini şu sözlerle bitirdi:

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı!

“Ben 25 yıllık gazeteciyim, hukuku siyasi emelleri ve çıkarları için alet edenlerin ülkeye verdiği zararı biliyorum. Geçmişte AKP ile Fethullahçılar yine kumpaslar kurarak demokratik haklarımızı gasp ediyordu, biz o zamanlar da yargıdaki ve diğer devlet kurumlarında yuvalanmış çeteler ile mücadele ediyorduk.

Yine gözaltılar da yine adliyelerdeydik ve yine biliyorum ki siyasi ikbali için veya kariyeri için veya çıkarları için adaleti katledenler bağımsız mahkemeler önünde yargılanacak. Biz de memleketimizin daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.