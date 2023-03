Timur Taştekin: Bana göre sanat ortamı Türkiye'de pek hareketli değil

Çalışmalarını sessizce sürdürmeye ağırlık veren deneyimli fırça ustası Yeniçağ'ın sorularını yanıtladı.

Yeniçağ: Sanat dünyasına nereden geldiniz: Ruhen ve cismen...

Taştekin: 1945 yılında Çıldır'ın Akçıl köyünde dünyaya geldim. Köyümüz Türkiye'nin en uç noktasında Gürcistan sınırında bir köydür. Köy halkı Türk geleneklerine bağlı sevimli, saygılı bir topluluktu. Ben de bu Türk geleneklerine bağlı ruhla büyüdüm. Köyde okuma yazma 1940-1945'ten sonra başlamış. Eve misafir olarak babamın akrabası gelmişti, kendisi ilkokul öğretmeniydi. Cep defterinde dolma kalemle çizilmiş bir kız resmi gördüm. Ben 3-4 yaşlarındayım. Gördüğüm o resimden çok etkilenmiştim. Ve resim hayatım böyle başlamış oldu. Bunu yayınlanacak olan "Öz" adlı kitabımda detaylıca anlatıyorum.

Yeniçağ: Çalışmalarınızda natürmort, peyzaj ve figüratif türlerinin çeşitli örneklerini görmekteyiz. Ağırlık verdiğiniz tür hangisidir?

Taştekin: Ağırlıklı olarak klasik natürmort halı, otantik oryantal tarz çalışmaktayım. Yurt dışı sergilerinde büyük beğeni kazanıyor. Avrupa'da bazı resim heykel müzelerinden beğeni alıyorum.

Yeniçağ: Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Yaklaşık 60 seneden bu yana Türk resim sanatının seyrini takip eden bir sanatçı olarak bu sanat nerelerden geçti, nerelere gidiyor?

Taştekin: Sanat, Türkiye'de bana göre pek hareketli değil. Atölyemi temizlemek için bir hanım aldım. İçeri girip resimleri gördüğünde ellerini dizlerine vurup "abooo sen cehennemde yanacaksın" deyip tekrarladı. İşte 21.Yüzyıl'da toplumun bir kısmının sanata bakışı bu.

Yeniçağ: Eserlerinizin sanatseverlerle buluşması için hangi yolu tercih ediyorsunuz? Sergiler, müzayedeler, koleksiyoncularla doğrudan ilişkiler?

Taştekin: Sergiler ve koleksiyoncular tarafından resimlerim alınmaktadır. 1973'ten bu yana yurt içi ve yurt dışı olmak üzere pek çok sergi açtım. 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda 50. yıl resim sergimi düzenleyeceğim.

Yeniçağ: Kendinizi Türk resim sanatının hangi geleneğinin içinde görüyorsunuz ve o geleneğe neler kattınız?

Taştekin: Klasik tarz çalışıyorum. Çalışmalarımda Türk kültürüne önem veriyorum. Bu yüzden halı, seramik, hat kullanıyorum.

Yeniçağ: Türkiye'de resim eserlerinin toplumda daha da yaygınlaşması ve evlere girmesi için neler yapılmalı?

Taştekin: Bir evin içinde nasıl halı oluyorsa, evin duvarlarında da resimler olmalı. Paris'te bir sergimde hangi lokantaya yemeğe gittiysem duvarlar sanat galerisi gibi resimlerle doluydu. Merak edip lokanta sahibine, "Mösyö bu resimler orijinal mi, kopya mı" diye sordum. Adam bana "Ne diyorsunuz Mösyö, hepsi orijinal ve benimdir" dedi. Avrupa'da sanat ve sanatçı böyle yükseliyor.

Yeniçağ: Yurt dışıyla ilişkilerinize dair neler söylemek isterdiniz?

Taştekin: Yurt dışında fırsat buldukça sergi açmak isterim. 1970'li yıllarda Fransız Edebiyatı'nda okurken Fransa'da talebe kampına gitmiştim lisanımı geliştirmek için. Kampta talebelerin içine girdiğimde etrafımı çevirip nereden geldiğimi sordular. Ben nereli olabilirim diye onlara sordum. İtalya, İspanya, Portekiz dediler. Hayır bilemediniz, ben Türk'üm Türkiye'den geldim deyince hepsi olaa laa deyip kaçıştılar. Kendi kendime şöyle düşündüm; "Ben bomba değilim patlamayacaktım, misafir böyle mi karşılanır ama bana vız gelir tırıs geçersiniz. Sizin önünüzde küçülmeyeceğim ama insanlığımı da bırakmayacağım". Her gün günaydın, merhaba başka konuşma yok, ilişki yok. Ve on gün oldu, kimse benimle konuşmuyor ve sıkıntımı açmak için yemekhanede keçe kalemle resim yapmaya başladım. O resmi görenler başıma toplandı "sen Türk değilsin" dediler. Hayır ben Türk'üm dedim, hayır sen Türk olamazsın dediler. Pasaportumu gösterdim, o zaman sen Paris'te büyümüşsün, annen ve baban diplomat ve sen bir diplomat çocuğusun. Hayır ben köylüyüm, Karslıyım dedim. Bir resim hayatımı değiştirdi. Evlerine buyur ettiler, on gün beni Paris'te misafir ettiler. İşte resmin gücü.