Edirne Valiliği’nin Tiny House’lara ilişkin aldığı kararın ardından Google arama motorunda ‘tiny house nedir’ gibi sorular aratılmaya başladı. Peki, Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?

Edirne Valiliği, Keşan’da, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı ‘tiny house’ adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kararın ardından Tiny House yapılanmasına ilişkin detaylar araştırılıyor.

TİNY HOUSE NEDİR?

Tiny House (küçük ev) genellikle 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan evlere verilen isimdir.

Tiny house, küçük ev, mikro ev ya da tekerlekli ev olarak biliniyor. Belirli bir büyüklük sınırı olmasa da ihtiyaca göre 10 m² ve 30 m² arasında değişen genişliğe sahip alanlar sunan bu evlerde fonksiyonelliğe önem veriliyor. Yatak odasından mutfağa, oturma alanından banyoya her detayın dar bir alanda verimli bir şekilde kullanılması için dikkatli ve özenli bir tasarım süreci gerekiyor.

Bir evden daha fazla anlam taşıyan Tiny House, bir yaşam biçimi olarak kabul edilir.

Tiny House akımı özellikle 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında batı ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha küçük evlerde, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak için fikir, mimari çözümler, ürün, ve dayanışma grupları geliştirme yönünde oluşan toplumsal harekettir.

Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabının bu kavramın başlangıcı olduğu kabul edilir.

TİNY HOUSE ÖZELLİKLERİ NELER?

- Minimal, taşınabilir ve sürdürülebilir özelliklere sahiptirler.

- Yaşam içinde daha az tüketimi destekleyen huzurlu evlerdir.

- Hem az enerji harcadıkları için hem de yapımında kullanılan malzemeler sayesinde doğa dostudurlar.

- Tekerlekli bir römork üzerine monte edilebildiği gibi sabit seçenekler de sunar.

- Farklı boyutlarda ve farklı mimari detaylar ile inşa edilebilir.

- Ortalama 10-30 m² büyüklüğe sahip olan ve hareket ettirilebilen evlerdir.

- Temele gerek yoktur, kolaylıkla taşınabilir.

Bungalov evler, ağaç evler, gezici evler, kamyon ve otobüslerin modifiye edilmesiyle oluşan karavan evler de Tiny House kategorisinde sayılabilir.