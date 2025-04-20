TİP Bilecik İl Örgütünden 1 Mayıs çağrısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Örgütü, vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmaya davet etti. TİP Bilecik İl Başkan Yardımcısı Dereli, "Türkiye İşçi Partisi, 19 Mart darbe girişiminin ilk anından itibaren sürdürdüğü mücadelesini aynı kararlılıkla devam ettirecek; üniversitelerden, sokaklardan yükselen gençliğin sesinin tarlalarda, şantiyelerde yankılanması ve milyonlarca emekçinin sesi ile buluşması için var gücüyle 1 Mayıs’a hazırlanmaktadır" dedi.

Atatürk Parkı’nda açtıkları stantta parti üyeleriyle birlikte broşürler dağıtarak yurttaşları 1 Mayıs’ta meydanlara çıkma çağrısı yapan Dereli, şunları kaydetti:

“İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’a coşkuyla ve kararlılıkla hazırlanıyoruz. Ülkemizde işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi her zaman bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesiyle, emekçi halkın adalet, özgürlük ve barış özlemiyle iç içe olmuştur. 2025 yılının 1 Mayıs’ında da mücadele budur.

Saray rejiminin halkın iradesine yönelik darbe girişimi, aynı zamanda işçi sınıfının daha fazla köleleştirilmesi, emekçilerin vahşice sömürülmesi, halkımızın yoksulluğun pençesine sürüklenmesi için egemenlerin sürdürdüğü saldırının bir başka veçhesidir. Emeğe yönelik saldırılar, demokrasinin ve halk iradesinin gasp edilmesiyle el ele yürümektedir. 19 Mart itibariyle emeğe ve halk iradesine yönelik saldırı yeni bir evreye girmiştir. Saray rejimi yargıyı sopa olarak kullanarak, hukuksuzluğu pervasızca dayatarak, keyfiliği utanmazca sergileyerek iktidarını kalıcılaştırmak istiyor. Ülkemizin tepesine çöreklenmiş bir suç örgütü, koltuklarında ve saraylarında keyif sürmek için ülkemizin bütün değerlerini ayaklar altına alıp halkımızı köleliğe mahkum etmeye çalışıyor. Gençlerin iradesiyle silkinip ayaklanan halk, bu saltanat sevdalılarına dur demiştir.

Türkiye İşçi Partisi, 19 Mart darbe girişiminin ilk anından itibaren sürdürdüğü mücadelesini aynı kararlılıkla devam ettirecek; üniversitelerden, sokaklardan, meydanlardan yükselen gençliğin sesinin fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, şantiyelerde ve ofislerde yankılanması ve milyonlarca emekçinin sesi ile buluşması için var gücüyle 1 Mayıs’a hazırlanmaktadır. Saraya, patronlara, zorbalara karşı alnımızın teriyle ve haysiyetimizle ayağa kalkacağız. Emeğimiz ve alın terimiz olmadan elde ettikleri özgürlüğümüz ve geleceğimiz olacak. 1 Mayıs’ta alanları dolduracağız. Bizden çaldıklarının hepsini geri alacağız. Ülkemizi haramilerin saltanatından kurtaracağız. Çünkü kurtuluş bizim ellerimizde!”