Tıp dünyasında bir ilk. Robotik ameliyat ile akciğer nakli gerçekleştirildi

Cumhuriyet’in haberine göre; İspanya'nın Barselona' kentinde bulunan Vall d'Hebron Hastanesi, İspanyol doktorların dünyanın ilk tam robotik yöntem kullanılan akciğer naklini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ameliyata ilişkin “Vall d'Hebron dünyanın ilk tam robotik akciğer naklini gerçekleştirdi” söylendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, operasyonda en az zarar verecek teknik kullanıldı. Hasarlı akciğerin çıkarılması ve yeni organın yerleştirilmesi için göğüs kafesinin alt kısmında 8 santimetrelik bir kesik içeren yeni bir teknik uygulandı.

Açıklamada uygulanan tekniğe ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Kaburgaları iterek ve göğüs kafesini açarak büyük bir boşluk açmak şimdiye kadar mevcut olan tek seçenekti. Bu seçenek, uygulanan teknik sayesinde ameliyat için artık gerekli olmadığı anlamına geliyor”

Doktorlar, akciğer nakli için göğüs kafesinin açılması şeklindeki geleneksel yaklaşımın çok agresif olduğunu ve hasta için uzun ve zor bir iyileşme süreci gerektirdiğini belirtti.

Vall d'Hebron hastanesi göğüs cerrahisi ve akciğer nakli başkanı Albert Jauregui, "Bu, binlerce hastanın hayatını iyileştireceğine inandığımız tarihi bir dönüm noktasıdır. Cerrahideki bu yeni teknoloji, küçük bir deri, yağ ve kas alanını kesmemize ve hızla iyileşebilen bir yara bırakmamıza olanak tanıyacak. Bu sadece geleneksel yöntemden çok daha güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda neredeyse ağrısız" ifadesinde bulundu.

Ameliyat, Pulmoner Fibrozis (Akciğer Sertleşmesi) nedeniyle akciğer nakline ihtiyaç duyan 65 yaşındaki bir erkeğe uygulandı.