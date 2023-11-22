Tıp Dünyasında bir ilk. Türk Bilim insanları dünyadaki ilk yapay doku teknolojisini geliştirdi

Türkiye’de yayın hayatını ekonomi alanında sürdüren aylık ekonomi dergisi Platin’de Kasım ayı sayısında Dünya’da ilk kez Türk Bilim İnsanlarının bulup gerçekleştirdikleri yapay doku teknolojisi sağlık alanında resmen çığır açtı.

Kendisini yenilemeyen dokuların onarımında kullanılan Bloocell, klinik çalışmalarını başarı ile tamamlayıp Türkiye'de ve Dünya’da kendi alanında bir ilke imza attı.

Platin dergisinde ise bu teknolojinin yani Bloocell’in CEO’su olan Mustafa Cüneyt Çıkman konu hakkında şu şekilde konuşuyor:

Bloocell CEO'su Mustafa Cüneyt Çıkman, "Laboratuvar ve preklinik çalışmaları ışığında Bloocell'in hücrelere etkisi, uyumu, mekanik dayanıklılığı, mineralizasyon miktarı ve damarlaşma faktörleri detaylı olarak incelenmiştir.

Nihai ürünler üzerinde yapılan kapsamlı incelemeler başarı ile sonuçlanmıştır" diyor.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Bloocell'in kısa ve orta vadeli hedeflerinden de bahseden Çıkman, "Hedeflerimiz arasında Amerika'ya açılan Bloocell Technology şirketimizin FDA onay işlemlerinin tamamlanması, Amerika ve Kanada pazarına ürünlerin sunulması, Brezilya distribütörlük anlaşmasının yapılması, ANVISA onayı alınarak Güney Amerika pazarına açılım sağlanması, Avrupa Bloocell Europe temsilciliğinin kurulmasının yanı sıra Türkiye'de çok merkezli klinik çalışmaların izinlerinin alınması da var.

Orta vade hedefleri arasında; Çin, Hindistan, Rusya ve Afrika pazarına açılım sağlanması ve yeni üretim tesisinin inşasının tamamlanması bulunmaktadır. Uzun vadede ise organ nakilleri ve büyük ölçekli doku kayıpları gibi ciddi sağlık sorunlarına çözüm sunan inovasyonlar geliştirmek ve dünya genelinde daha fazla hastanın yaşamını iyileştirmeyi hedeflenmekle birlikte 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmaktır" açıklamasını yapıyor.

KENDİNİ YENİLEME POTANSİYELİ DÜŞÜK OLAN DOKULARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR

Bloocell'in biyoteknoloji alanında geliştirilmiş ilk yapay doku teknolojisi olduğunu yineleyen Mustafa Cüneyt Çıkman, halihazırda pazarda kullanılan ürünlerin ikinci jenerasyon olarak adlandırıldığını, dolayısıyla Bloocell'in üçüncü jenerasyon teknoloji olarak pazarında lider ve muadilsiz olduğunu söylüyor.

Bloocell teknolojisinin birçok tedavinin yapılmasına imkan sağladığına dikkat çeken Çıkman, şöyle devam ediyor: "Özellikle ciddi doku kayıpları ve kendini yenileme potansiyeli düşük olan organ ve dokuların sorunlarına çözüm sunuyor. Bu gelişmeler ışığında Bloocell Türkiye'de ve dünyada ilklere imza attı.

Bloocell, klinik çalışmalardaki başarılı sonuçları ile etkinliğini kanıtladı.

KOSGEB projesinde kök hücre entegrasyonuyla tedavi sürelerini kısaltmayı ve hastaların konforunu artırmayı hedefliyor. Türk bilim insanlarının katkılarıyla geliştirilen bu proje, ilerleyen yıllarda organ nakilleri için alternatif tedaviler sunma potansiyeline sahip."

"AVRUPA VE AMERİKA'DA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bloocell'in 2023 yılında Türkiye'nin en büyük fon yatırımcılarını bir araya getiren Fonbulucu'da yüzde 151,6 fonlama oranı ile 21.2 milyon TL yatırım aldığını anlatan Mustafa Cüneyt Çıkman, "Bloocell, sektörün deneyimli yöneticilerini, Ar-Ge uzmanlarını bünyesine kazandırdı.

Ürünlerini tüm dünyada geçerli olan poliçe sistemi ile hastaları güvence altına aldı. Bloocell teknolojisi yakın zamanda destek almaya hak kazandığı 'Bloocell Doku İskelesinin Kök Hücre Entegrasyonu ile Büyük Defekt ve Artiküler Dokuların Onarımı' konulu KOSGEB projesinin çalışmalarını başlattı. Kök hücre entegrasyonu kullanılarak, büyük doku defektlerinin etkili biçimde tedavi edilmesi amaçlandı.

Kök hücre teknolojisinin entegrasyonu hedeflenerek daha geniş doku kayıplarının tedavisi için geliştirilecek proje, KOSGEB tarafından desteklenerek başlatıldı" ifadesini kullandı.

Avrupa pazarında da emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Çıkman, "Gerçekleştirilen İtalya distribütörlüğü ve pazar ziyaretinde ürünlere büyük ilgi gösterildi.

Yakın dönemde Bloocell'in klinik çalışmaları ve ticari faaliyetleri devam edecektir. Bloocell'in başarılı klinik sonuçları, dünyanın önde gelen Avrupa Osseointegrasyon Derneği (EAO) ve Alman İmplantoloji Derneği'nin (DGI) düzenlediği bilimsel kongre de yayınlandı" yorumunda bulunuyor.

AMERİKA, AVRUPA, BREZİLYA, RUSYA, ÇİN VE KANADA'DA PATENT GİRİŞLERİ SAĞLANDI

Amerika pazarına da açılmak için Bloocell Technology olarak Amerika'daki şirketin açılışını yaptıklarını açıklayan Çıkman, "Yakın zaman içerisinde FDA müracaatlarına başlayacağız. Dünyanın en büyük sağlık fuarı olan Medica'da her yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojimizi sunacağız.

Öte yandan Bloocell, teknolojisini tüm dünyada patentleme çalış- malarını sürdürüyor. Amerika, Avrupa, Brezilya, Rusya, Çin ve Kanada ülkelerinde de patent girişleri sağlandı" yorumunda bulunuyor.

Bloocell'in, hasar görmüş veya eksik dokuların tedavisi için tasarlanmış üç boyutlu yapı iskelesi olduğunu kaydeden Çıkman, "Bloocell hücrelerin büyümesini, doku oluşturmasını ve iyileşmesini destekleyerek bütüncül bir tedavi yöntemi sunuyor" diyor.