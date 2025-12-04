The New York Times, tehlike sinyallerinin iki yıl önceden geldiğini yazdı. Ocak 2024'te göçmenlerle çalışan kâr amacı gütmeyen bir gruba gelen bir mail de bu sinyalin dayanağı olarak gösterildi. Mailde, "Rahmanullah'ın acil yardıma ihtiyacı var" yazıyordu.

Lakanwal, ağustos 2021'de ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD'ye geldi. Washington'daki kıyı kenti Bellingham'a yerleşti. Afganistan'da CIA tarafından eğitilmiş bir paramiliter birimde savaşmıştı. ABD'ye geldiğinde geçici işlerde çalışmış, beş oğlu ve geleneksel Afgan tarzında döşenmiş, yer minderleri ve kırmızı halılarla kaplı bir dairede yaşamını sürdürüyordu.

Göçmenlere destek olan bir gönüllü, 2023'ün başlarında Lakanwal'ın depresyonda olduğunu ve davranışlarının dengesizleşmeye başladığını fark etti. New York Times'a göre Lakanwal sonraki aylarda yatak odasına kapandı, telefonlarına çıkmaz oldu, hatta eşi birkaç günlüğüne bir yere gittiğinde oğullarını yıkamayı veya giydirmeyi bile ihmal etti. Alması gereken İngilizce derslerini bıraktı, iş aramadı ve kira da ödemedi. Bunları, evlerini boşaltması için gelen tahliye kararı izledi.

Aynı gönüllü, Ocak 2024'te göçmenlerle çalışan bir sivil toplum örgütüne gönderdiği bir e-postada, "Rahmanullah, geçen yılın Mart ayından beri çocuklarının geçimini sağlayacak durumda değil" diye yazmıştı; "Davranışları büyük ölçüde değişti. "Lakanwal'ın sığınma başvurusu ABD Başkanı Donald Trump döneminde onaylandı. Ancak Trump yönetiminin göçmenlere yönelik tutumu, Lakanwal'ın üzerindeki baskıyı artırdı.

Ocak 2024’te, Lakanwal’ın davranışlarıyla ilgili sivil toplum örgütünü bilgilendiren gönüllü, Afgan mültecilerle çalışan bir arkadaşına Lakanwal’ın kötüleşen durumu hakkında iki ayrı e-posta gönderdi. Gönüllü, New York Times'a verdiği demeçte, bu e-postalardan birinin, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ABD Mülteciler ve Göçmenler Komitesi’ne iletildiğini belirtti.

Mailde şunlar yazıyordu: “Şahsen, Rahmanullah’ın hem Afganistan’da ABD ordusuyla çalışmanın yol açtığı travma sonrası stres bozukluğundan muzdarip olduğuna hem de davranışlarına bakılırsa muhtemelen manik depresif — çoğunlukla depresif — olduğuna inanıyorum”

Aynı gönüllü bu maili yazdığı dönemde Lakanwal'ın ABD'de “bir yolculuğa” çıktığını onun yokluğunun da eşi ve çocuklarına iyi geldiğini ekledi. Gönüllü, Lakanwal’ın daha önce yaptığı bir Chicago ziyaretinin ardından eşinin ondan boşanmak istediğini de aktardı.

BEYAZ SARAY SALDIRGANI CIA İLE ÇALIŞMIŞTI

ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü. New York Times'a konuşan ve kendisini "Muhammed" olarak tanıtan Lakanwal'ın bir yakını onun CIA'e çalıştığı dönemde yaşadıklarını anlattı.

Muhammed'e göre Lakanwal; arkadaş canlısı, sevecen ve neşeli bir insandı, ancak sonrasında bazı şeyler hızla değişmeye başladı. Lakanwal artık çevresindekilere CIA bünyesinde yer aldığı birimindeki görevi sırasında "bu kadar çok ceset ve kan görmekten sarsıldığını" söyler olmuştu. Lakanwal'ın CIA destekli paramiliter Sıfır Birimleri'nin (Zero Units) "Kandahar Saldırı Gücü" yani "03" birimine bağlı olarak "Firebase Gecko" üssünde görev yaptığına inanılıyor. İnsan hakları örgütleri de bu birimleri yargısız infazlar, kayıplar ve sağlık çalışanlarına saldırılar düzenlemekle suçladı.

Lakanwal'ın kardeşinin de Zero Units'e çalıştığı ifade ediliyor. Muhammed'in New York Times'a aktardıklarına göre Lakanwal'ın ideolojik bir nedenden ziyade ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve tıp eğitimi almak için Zero Units'e katıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

29 kasımda görülen duruşmada Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal, suçsuz olduğunu savundu. Duruşmada savcılar ise şüpheli Lakanwal'ın birinci derece cinayet, öldürme kastıyla saldırı, ateşli silah bulundurma ve şiddet suçu sırasında ateşli silah bulundurmaktan suçlanacağını bildirdi. Hakim, şüphelinin kefaletle serbest bırakılmaması gerektiği sonucuna varıldığını bildirdi.

Bu olay aynı zamanda birçok tartışmanın da fitilini ateşledi. Kimileri bir zamanlar CIA'e çalışan birinin böyle bir saldırı gerçekleştirmesinin "tesadüf" olmayacağı, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını besleyecek şekilde planlanmış olduğu görüşünde. Kimisi de Lakanwal'ın katil olduğundan resmen emin.