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Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası

Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından darp edildiklerini ileri sürdü.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 05:22
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Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası

Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası
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Kötekli Mahallesi'nde öğrencilerden S.Ö.B., emlakçının ev sahibiyle görüştürmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte kendisini çağırdığını, ardından da kiraya yüksek oranda zam ya da evden çıkma teklifi yaptığını söyledi.

İHA'nın haberine göre teklifi kabul etmediklerini söyleyen S.Ö.B., “Bizim ofisten çıkmamızı engellediler. Saldırıya uğradık. Bizi tehdit ettiler" dedi.

Emlakçının kendilerini evden çıkartıp başkasından komisyon almak için bunu yaptığını düşündüğünü anlatan S.Ö.B, “Tekrar bize bir şeyler yapabilirler diye korkuyorum. Darp raporumuzu alarak karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı. 

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Timuçin Görgülü
1.09.2022 06:18
Aşağılık tabaka ve kişılerin yaşamalarına hep izin verildi. Çünkü onlar da onlardan. Bu kötüler hep saçma sapan konuştular, kötü işler yaptılar, düşmanla çalıştılar Atılmalıydılar. Yurda sokulamaz.  
 
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