Tıp Fakültesi'ne dev bağış

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nde okuma hakkı elde eden öğrencilerden, aileleri 300.000 dolardan az kazanan tıp öğrencileri için eğitim tamamen ücretsiz olacak. Burs, geliri 175.000 dolara kadar olan ailelerin öğrencilerinin yaşam masraflarını ve ücretlerini de kapsayacak.

Fakülte'de önce dört yıl için öğrenim ücreti yıllık yaklaşık 65.000 dolardı. Bağış, tıp ve hemşirelik okullarını düşük gelirli öğrenciler için daha erişilebilir hale getirerek ve tıp ve halk sağlığı alanlarını çeşitlendirerek ABD'de azalan yaşam beklentisini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bloomberg Philanthropies ve Bloomberg LP'nin kurucusu Michael R. Bloomberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD yaşam beklentisindeki rahatsız edici düşüşten kurtulmaya çalışırken, ülkemiz ciddi bir doktor, hemşire ve halk sağlığı uzmanı sıkıntısıyla karşı karşıya ve yine de tıp, hemşirelik ve lisansüstü okulların yüksek maliyeti çoğu zaman öğrencilerin kaydolmasını engelliyor. Bu temel alanlara yönelik finansal engelleri azaltarak, daha fazla öğrencinin tutkulu oldukları kariyerleri sürdürmesini sağlayabilir ve onlara en çok ihtiyaç duyan ailelere ve toplumlara hizmet etmelerini sağlayabiliriz" diye konuştu.

Amerikan Tıp Kolejleri Birliği'ne göre, şu anda geleceğin doktorları Hopkins'ten yaklaşık 104.000 dolarlık ortalama toplam öğrenim kredisi borcuyla mezun oluyor, 2023 yılında tüm tıp fakültelerinden mezun olanların ortalama borcu ise 200.000 dolardı .

Bloomberg Philanthropies'e göre Bloomberg'in hediyesi, Hopkins tıp fakültesi mezunlarının ortalama öğrenci kredi borcunu 2029'a kadar 60.279 dolara düşürecek ve çoğu öğrenci hiçbir şey ödemeyecek. Başka bir deyişle, düşük gelirli ailelerden gelen hevesli doktorların tıp alanında kariyer yapmasını engelleyebilecek engelleri ortadan kaldırıyor. Bağış ayrıca Hemşirelik Okulu ve Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndaki öğrencilere yönelik mali yardımı da artıracak. Bu, kuruluşun 2018'de lisans öğrencileri için ihtiyaç körü kabul sistemi kurmak amacıyla Johns Hopkins'e 1,8 milyar dolarlık mali yardım bağışında bulunmasının ardından geldi.

Bağış, tıp fakültesi öğrenimini öğrenciler için ücretsiz hale getiren ilk bağış değil. Şubat ayında, Dr. Ruth L. Gottesman'ın 1 milyar dolarlık bağışı , profesör ve yönetim kurulu üyesi olduğu Bronx'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ni öğrenciler için sonsuza dek ücretsiz hale getirdi. Kaiser Permanente Bernard J. Tyson Tıp Fakültesi ayrıca 2020 sonbaharından 2025'e kadar okula başlayan öğrenciler için tüm öğrenim ücretlerini ve harçları kaldırdı . Maliyetleri hafifletmek için atılan bir diğer adım olarak, Case Western Üniversitesi'ndeki Cleveland Clinic Lerner Tıp Fakültesi , kabul edilen tüm öğrencilere tam burs sunuyor.