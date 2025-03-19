TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İmamoğlu'na gözaltına 'darbe' çıkışı

Kaynak: ANKA
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İmamoğlu'na gözaltına 'darbe' çıkışı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, ''Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz'' dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "'Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz'" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz. Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek.''

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