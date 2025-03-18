Tıp Haftası'nda vatandaştan randevu tepkisi: Evde köpek gibi can çekerek oturuyoruz

Tıp Haftası nedeniyle hekimler ve sağlık emekçileri, sağlık sisteminde büyük sorunlar olduğunu dile getirirken, "sağlık kurumları şirketleştikçe, sağlık ortamı çeteleşti, sistem kangrenleşti" dedi. Randevi alamamaktan, hizmete erişememekten yakınan vatandaşlar ise ANKA'ya sıkıntılarını anlattı. Geçirdiği trafik kazasının ardından doktor talebi üzerine film çektirdiğini aktaran bir vatandaş filmin sonucunu öğrenmek için randevu bulamadığından yakınırken, kendisine yazılan ilacın alerji yaptığını, acil servise geldiğini ve buradan alerji bölümüne yönlendirildiğini ancak randevu bulamadığını belirtti ve "Sağlık Bakanlığı nerede, biz ölelim mi? Randevusuz almıyorsunuz, randevu da düşüremiyoruz; evde köpek gibi can çekerek oturuyoruz, olur mu böyle bir şey?" diye sordu.

14 Mart Tıp Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da Taksim Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık çalışanları, sağlık sisteminde sorunların kangrenleştiğini vurguladı ve "14 Mart’ı coşkuyla kutlanacak bir bayram günü değil de zorunlu bir eylem gününe dönüştüren koşullar her gün daha da ağırlaşıyor. Sağlık hizmeti ticarileştikçe, halkın sağlığı paraya tahvil edildikçe, sağlık kurumları şirketleştikçe, sağlık ortamı çeteleşti, sistem kangrenleşti. İnsan hayatını, sağlık emekçisinin emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamalar, olaylar sıradanlaştı. Halkın parası bütçe üzerinden ve teşviklerle özel hastanelere, şehir hastanelerine akıtılırken kamu sağlık kurumları kötürümleşti, faturası da performans -güvencesizlik- şiddet kıskacına alınan sağlık emekçisine kesildi." dedi.

"1 BUÇUK AYDIR RANDEVU PEŞİNDE KOŞUYORUM, ALAMIYORUM"

ANKA, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne gelen vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar randevu bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle tedavi ve kontrol süreçlerinde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. 2 sene önce ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini aktaran bir vatandaş yaşadığı durumu, "6 ayda 1 kontrol olmam lazım. Ben iyi değilim, şikayetim çok. 1 buçuk aydır randevu peşinde koşuyorum, alamıyorum" ifadeleriyle aktardı. Trafik kazası geçirdiğini ve doktorun talebi üzerine film çektirdiğini belirten bir vatandaş ise, "Filminin sonucunu öğrenmek için randevu almaya çalıştım, alamadım. Geldim rica ettim, bakar mısınız dedim. Randevumuz yok, bakamayız dediler. Geri gideceğim şimdi" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI NEREDE?"

Bir diğer vatandaş ise kendisine verilen ilacın alerjiye yol açtığını, bu nedenle hastanenin acil servisine geldiğini, buradan alerji servisine yönelendirildiğini ancak randevu bulamadığını, "Acilde bana bir serum taktı, randevu al alerjiden diyor. Alerji düşüyor mu ki, "Ben öleyim mi" dedim, "Abla ne yapayım" dedi. Sağlık Bakanlığı nerede, biz ölelim mi dedim. Randevusuz almıyorsunuz, randevu da düşüremiyoruz; evde köpek gibi can çekerek oturuyoruz, olur mu böyle birşey? Eskiden ilça kuyruğu eziyeti çekiyorduk, şimdi de randevu eziyetini çekiyoruz" ifadeleriyle aktardı. Aynı vatandaş muayene sürelerinin kısa olmasına ise, "Derdimi anlatamıyorum. Hocam buramdan bu oldu diyene kadar, tamam çık tahlil yaptır diyor, ya da tamam yazdım ilacı deyip etiketi verip gönderiyor. Doktorlardan değil, süre kısa" şeklinde tepki gösterdi. Oğlunun epilepsi hastası olduğunu aktaran bir vatandaş ise yaşadığı sıkıntıyı, "3 aydır oğlum için randevu almaya çalışıyorum nöroloji bölümünden, sadece EEG'si çekilecek. 3 ay sonra düşürdüm ve geldim, cihaz bozuk" ifadeleriyle anlattı.

Vatandaşların ANKA Haber Ajansı'na ilettikleri sorunlar ve görüşleri şöyle:

"ALLAH DOKTORLARA YARDIM ETSİN"

Erdal Şimşek: "İmkanı iyi olan, güzel olan, çağ atlamış hastaneler de var. Ama bu halk işte gördüğünüz gibi, çağ atlamamış hastanelere geliyoruz işte. Herşey senin cebindeki maddiyata bağlı. Bu kadar doktora kaç kişi düşüyor bir bakarsanız, allah onlara da yardım etsin. Sen 50 kişiyi götürüp de bir kişiye yüklersen hangi birine bakabilir ki?"

"TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM; FİLMİMİN SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN RANDEVU ALAMADIM"

Bir vatandaş: "Ben nörolojiye geldim. Film çektirmiştim. Çünkü trafik kazası geçirdim, doktor bir filmine bakalım dedi. Filminin sonucunu öğrenmek için randevu almaya çalıştım, alamadım. Geldim rica ettim, bakar mısınız dedim. Randevumuz yok, bakamayız dediler. Geri gideceğim şimdi."

"3 AY SONRA DÜŞÜRDÜM VE GELDİM, CİHAZ BOZUK"

Filiz Türk: "Oğlum epilepsi hastası. 3 aydır oğlum için randevu almaya çalışıyorum nöroloji bölümünden, sadece EEG'si çekilecek. 3 ay sonra düşürdüm ve geldim, cihaz bozuk. Cihaz bozuk, Haziran'a kadar yok. Şimdi, tekrar randevu düşürmeye çalışacağım doktor beyle görüşmek için. Yapacak birşey yok."

"HOCAM BURAMDAN BU OLDU DİYENE KADAR, TAMAM ÇIK TAHLİL YAPTIR DİYOR"

Bir vatandaş: "Ölüyordum bir haftadan beri. Yazdıkları ilaç aksi tesir yapmış. Koştur koştur acile geldim. Acilde bana bir serum taktı, randevu al alerjiden diyor. Alerji düşüyor mu ki, "Ben öleyim mi" dedim, "Abla ne yapayım" (dedi). Sağlık Bakanlığı nerede, biz ölelim mi dedim. Randevusuz almıyorsunuz, randevu da düşüremiyoruz; evde köpek gibi can çekerek oturuyoruz, olur mu böyle birşey? Sonradan geldim, dedim böyle böyle, fotoğrafları gösterdim, yağ dökülmüş gibi vücuduma, alerji yapmış ya. Doktor hanım ben ölüyorum dedim. Baktı gözü ayrıldı... Eskiden ilaç kuyruğu eziyeti çekiyorduk, şimdi de randevu eziyetini çekiyoruz. Bir sefer doktora gidiyoruz, 5 dakikalık mesafe (süre) var ya, derdimi anlatamıyorum. Hocam buramdan bu oldu diyene kadar, tamam çık tahlil yaptır diyor, ya da tamam yazdım ilacı deyip etiketi verip gönderiyor. Doktorlardan değil, süre kısa."

"İYİ DEĞİLİM, ŞİKAYETİM ÇOK, 1 BUÇUK AYDIR RANDEVU PEŞİNDE KOŞUYORUM, ALAMIYORUM"

Sabit Çalışkan: "Hastaneden çok memnunum, doktorlardan da çok memnunum ama bu randevu sisteminden memnun değilim. Ben 2 sene önce aort damarı patlaması yaşadım, çok tehlikeli birşey. 6 ayda 1 kontrol olmam lazım. Ben iyi değilim, şikayetim çok. 1 buçuk aydır randevu peşinde koşuyorum, alamıyorum. Nörolojiden randevu almıştım ona geldim, gelmişken kardiyolojiye uğradım, dedim sıkıntılarım var, "Randevu olmadan olmaz'."

"BENDE BÜTÜN HASTALIKLAR VAR, ŞEKER, TANSİYON, KOLESTROL, KANSER AMA BUNLARLA CEBELLEŞİYORUZ"

Nezaket Can: "Aile hekiminde vitaminler bakılmıyor. Randevu alarak hastanenin aile hekimine geldim ve yaptırdım. Ama bana D vitamini bakamıyoruz dediler. Sistem değişmiş, yeni bir kanun gelmiş, D vitaminine dahiliye, ortopedi, kardiyoloji ve endokrinoloji bakabiliyormuş. Aile hekimi bakamıyormuş. Bu yeni sistemmiş. Ben de bütün hastalıklar var, şeker, tansiyon, kolestrol, kanser. Ama ve lakin bunlarla cebelleşiyoruz."