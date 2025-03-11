Tıp, müzik ve akademi Yeniçağ TV YouTube 'Kadının İzi' programında

Tuanna Ünal’ın sunduğu ve büyük ilgiyle takip edilen "Kadının İzi" programının bu haftaki konuğu, Türk tıbbının ve sanat dünyasının çok yönlü ismi Dr. Arda Kayhan oldu. Tıp, akademi ve müziği bir arada harmanlayan Kayhan, programda izleyicilere hayatına dair özel anekdotlar ve değerli bilgiler sundu.

TIP, MÜZİK VE AKADEMİNİN BULUŞTUĞU NOKTA

Dr. Arda Kayhan, sadece bir hekim değil, aynı zamanda bir sanatçı. Tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, İstanbul ve Ankara’daki önemli hastanelerde görev almış ve profesörlük unvanını kazanmıştır. Ancak müzik onun için bir tutku, bir yaşam tarzı.

Kayhan, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’ndan yüksek lisans yaparak müzikle iç içe bir yaşam sürdü.

Türk sanat müziği ve geleneksel enstrümanlarla olan bağı, hayatına renk katmakla kalmadı, aynı zamanda onu birçok insana ilham veren bir sanatçı haline getirdi.

MÜZİK VE TIBBIN GÜCÜ: CERRAHLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Kayhan, müziğin insan üzerindeki iyileştirici etkilerini derinlemesine incelediği yüksek lisans tezinde, ameliyathanelerde müzik dinlemenin cerrahlar üzerindeki olumlu etkilerini araştırdı.

Araştırma sonuçları, cerrahların müzik dinlerken streslerinin azaldığını, dayanıklılıklarının arttığını ve çalışma isteklerinin güçlendiğini gösterdi. Bu bulgular, müziğin tıp dünyasında nasıl bir terapi aracı olarak kullanılabileceğine dair önemli bir adım oldu.

MEME KANSERİ TARAMA PROJESİ: KADINLARIN ERKEN TANISI İÇİN BÜYÜK ADIM

Dr. Arda Kayhan, meme kanseri tarama projelerinde de önemli bir rol oynadı. 2009 yılında başladığı Bahçeşehir Meme Kanseri Tarama Projesi’nde, erken teşhisin önemini vurgulayan Kayhan, mamografinin erken tanıdaki altın standart yöntem olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde birçok kadına umut ışığı olan bu proje, Kayhan'ın tıbbi kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri.

KADIN AKADEMİSYENLERE TAVSİYELER: "ÇALIŞIN, ÜRETİN, UMUTLA İLERİYE GİDİN"

Kadın akademisyenlerin karşılaştığı zorluklar hakkında da konuşan Dr. Kayhan, bu konuda toplumsal bir ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. Kadınların akademide erkeklerle eşit koşullarda yer alabileceğini, en büyük engelin toplumsal algılar olduğuna dikkat çekti.

Kayhan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Durmayalım, düşeriz; çalışacağız, hep çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz” sözünden ilham alarak kadın akademisyenlere kararlı ve üretken bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ ALBÜM HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR!

Müzikseverler için heyecan verici bir haber de geldi! Dr. Arda Kayhan’ın ikinci albümü için çalışmalar hızla devam ediyor. İlk albümünde Türk sanat müziğine olan bağlılığını ve yeteneğini sergileyen Kayhan, yeni albümünde de dinleyicilerine ruhsal bir yolculuk vaat ediyor. Hem tıpta hem müzikteki başarısı ile dikkat çeken Kayhan, sanatın gücünden ilham alarak yine büyüleyici bir albüm hazırlıyor.

Sonuç olarak, Dr. Arda Kayhan, mesleği ve sanatı birleştirerek hem akademik dünyada hem de müzik sahnesinde iz bırakan bir isim olmayı sürdürüyor.

Yeniçağ TV YouTube kanalında yayınlanan "Kadının İzi" programındaki bu özel röportajı izleyerek, onun hayatına dair daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz!