Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de görüştü.
Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın heyetinde ise TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık yer aldı.
YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından TBMM'deki makamına geçti.
TİP MYK OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANACAK
Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün saat 21.00'de olağanüstü toplanacağı öğrenildi.