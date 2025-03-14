Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda öğrencilerimizin beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını atmalarını birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın fedakârlıklarını hep birlikte gördük. Kendi ailelerini geride bırakarak hastalarına koşan hekimlerimiz, mesleğin ne kadar büyük bir özveri gerektirdiğini gösterdi. İşte beyaz önlük, bu fedakârlığın, saflığın ve temizliğin bir sembolüdür" dedi.

2020 yılında kurulan Tıp Fakültesinin Morfoloji Binası için ihalenin yapıldığını açıklayan Rektör Aydın, "En kısa sürede tamamlanması planlanan bu bina, şehir hastanesiyle entegre olacak ve öğrencilerimiz daha modern laboratuvarlarda eğitim alma imkânına sahip olacaklar" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Mangan ise törende yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihsel önemine değinerek, tıp mesleğinin yalnızca bilim değil, aynı zamanda vicdan ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade ederek, "Bugün burada, iki anlamlı kutlamayı bir arada gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, öğrencilerimizin beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attıkları bu özel ana tanıklık ediyoruz. Tıp mesleği yalnızca bilgi ve beceriyle değil, aynı zamanda vicdan ve sorumlulukla icra edilen kutsal bir meslektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ile devam eden törende sırasıyla dönem 1, 2 ve 3 birincisi olan öğrenciler Sudenur Kurt, Abdullah Efe Tosun ve Burak Gülen'e başarı belgeleri takdim edildi ve beyaz önlükleri giydirildi.

Törende beyaz önlüklerini giyen 84 öğrenci coşkuyla andı okudu. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Salih Kesgin, Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı da katıldı.