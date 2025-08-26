Tıp tarihinde dünyada bir ilk! İnsana domuz akciğeri nakledildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Tıp tarihinde dünyada bir ilk! İnsana domuz akciğeri nakledildi

Çinli araştırmacılar, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana naklederek, organın 9 gün boyunca çalıştığını bildirdi.

Çin'de yapılan çalışmada, Çinli Bama Xiang cinsi genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan sol akciğer, 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastaya nakledildi.

Araştırma ekibi, nakledilen akciğerin 216 saat boyunca canlılığını ve işlevselliğini koruduğunu, ayrıca "hiperakut ret" olarak bilinen hızlı bağışıklık tepkisinin gelişmediğini ve enfeksiyon tespit edilmediğini buldu.

Ancak nakilden 24 saat sonra akciğerde sıvı birikimi ve hasar belirtileri görüldü. İlaçlara rağmen akciğer, zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.

Bu deneme, dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer nakli olarak kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u karşılanabiliyor. "Ksenotransplantasyon" olarak bilinen yöntem, organ bağışı krizine çözüm bulmayı hedefliyor.

Son yıllarda kalp, böbrek ve karaciğer gibi domuz organları insanlara nakledilmiş olsa da, canlı hastalarda yapılan bu tür nakillerin çoğu haftalar veya aylar içinde ölümle sonuçlandı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

Son Haberler
Avrupalı başkanlardan İmamoğlu'na ziyaret
Avrupalı başkanlardan İmamoğlu'na ziyaret
İstanbul’da en büyük takı operasyonu! Polislere vergi müfettişleri de destek verdi
İstanbul’da en büyük takı operasyonu! Polislere vergi müfettişleri de destek verdi
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
İstanbul’un barajlarında korkutan tablo: Bir haftadaki düşüş rekor kırdı
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi
Ekonomi sorularının karşısında dondu kaldı! Okan Bayülgen vatandaşın sorusuna cevap veremedi