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Tıp ve Spor dünyasının acı kaybı. Dr Hikmet Recep Evci İstanbul’da vefat etti

Tıp ve spor dünyamızın emektar isimlerinden Dr Hikmet Recep  Evci  İstanbul’da vefat etti. Galatasaray Lisesi mezunu olan Evci, Güreş İhtisas Kulübü ile Güreş Federasyonu’nda yönetimlerde yer almıştı

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:51
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Tıp ve Spor dünyasının acı kaybı. Dr Hikmet Recep Evci İstanbul’da vefat etti

Tıp ve Spor dünyasının acı kaybı. Dr Hikmet Recep Evci İstanbul’da vefat etti
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Tıp ve spor dünyamızın emektar isimlerinden Dr Hikmet Recep  Evci  İstanbul’da vefat etti. 1948 istanbul Karagümrük  doğumlu olan  Evci
Galatasaray lisesinde  iken güreş sporu ile yoğunlaşmış sonraki yıllarda Güreş İhtisas Kulübü ile Güreş Federasyonu’nda yönetimlerde yer almıştı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarından olan Uzman Dr.Hikmet Evci cerrah olarak görev yapmıştı. Yıllarca Okmeydanı SSK da görev yapan Evci Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaş sürecini tamamlayarak emekliye ayrılmıştı Galatasaray’ın Divan Kurulu üyelerinden olan Hikmet Recep Evci’nin ani  kalp krizi ile vefatı üzerine Türkiye Güreş Federasyonu ile tüm güreş kılüpleri ve Galatasaray kulübü açıklamalar yayınlayarak üzüntülerini paylaştı. 
Evci’nin cenazesi 8 eylül perşembe günü öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı’daki Necatibey Kabristanında defnedilecek. Evci; Ceren ve Eren adlarında iki çocuğu vardı
İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan ile MHP eski genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Nazif Okumuş da taziye mesajlarında “ Türk milleti vatansever bir evladını, bizler  de çok gayretli, cesur ve vefalı bir kardeşimizi kaybettik’ dediler

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