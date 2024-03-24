Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı

Ülkemizin Batı bölgesi bahar havalarına yavaş yavaş giriş yaparken Doğu bölgemizde ise soğuk havaların hakimiyeti yer yer etkisinin artırarak devam ediyor.
Kar yağışlarının da etkili olduğu Kars’ta yolu ulaşıma kapanan 47 köy için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 10, Digor’a bağlı 11, Kağızman'a bağlı 2, Sarıkamış'a bağlı 6, Selim’e bağlı 7 ve Susuz’a bağlı 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl özel idaresi ekipleri ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekibe bağlı olan şantiye şefi Kayhan Hagi duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
İlkbaharda kar yağışı devam ediyor. 7 gün 24 saat, 4 ekiple karla mücadele ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz.
Grup köy yollarından Nebioğlu, Türkmeşen, Yemençayır’da 2 metreye yakın kar var ama şu anda tüm köy yollarına yeniden ulaşım sağlandı