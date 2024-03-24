Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı

Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı
Kaynak: DHA
Soğuk hava ve tipinin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgemizde kar yağışları vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken Kars’ta 47 köy yolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı.
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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 1

Ülkemizin Batı bölgesi bahar havalarına yavaş yavaş giriş yaparken Doğu bölgemizde ise soğuk havaların hakimiyeti yer yer etkisinin artırarak devam ediyor.

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 2

Kar yağışlarının da etkili olduğu Kars’ta yolu ulaşıma kapanan 47 köy için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 3

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 10, Digor’a bağlı 11, Kağızman'a bağlı 2, Sarıkamış'a bağlı 6, Selim’e bağlı 7 ve Susuz’a bağlı 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 4

İl özel idaresi ekipleri ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekibe bağlı olan şantiye şefi Kayhan Hagi duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 5

İlkbaharda kar yağışı devam ediyor. 7 gün 24 saat, 4 ekiple karla mücadele ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz.

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 6

Grup köy yollarından Nebioğlu, Türkmeşen, Yemençayır’da 2 metreye yakın kar var ama şu anda tüm köy yollarına yeniden ulaşım sağlandı

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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 7
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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 8
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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 9
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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 10
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Tipi hayatı perişan etti. 47 köy yolu kapandı 11
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