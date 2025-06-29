TİP'ten İncirlik Üssü'nde eylem...Erkan Baş: Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun katil İsrail, kahrolsun iş birlikçiler

Türkiye İşçi Partisi (TİP), ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerine tepki göstermek amacıyla Adana’da bulunan İncirlik Üssü önünde bir protesto düzenledi. Eyleme TİP Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı. Protesto kapsamında yapılan yürüyüşün ardından kalabalığa hitap eden Baş, Amerikan emperyalizmini ve İsrail’in bölgedeki askeri politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

“FİLİSTİNLİLERİN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ”

Erkan Baş, konuşmasında İsrail’in Filistin topraklarındaki faaliyetlerine tepki göstererek, “Tanklara, toplara, füzelere, silaha karşı elde taş ile direnen Filistinlileri selamlıyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada özgürlük ve barış için mücadele edenlerle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Baş, İncirlik’ten Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlara seslendiklerini belirtti.

“TÜRKİYE HALKLARI BU SUÇA ORTAK OLMAYACAK”

Konuşmasında, Türkiye’nin Orta Doğu’daki çatışmalarda taraf olmasına karşı olduklarını dile getiren Baş, Türkiye halkının bu suça ortak olmayacağını söyledi. İsrail’in Gazze ve Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara karşı hükümetin sessizliğini eleştiren Baş, bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. ABD ve İsrail’le kurulan ilişkilerin, Türkiye halkının iradesini yansıtmadığını ifade etti.

“İNCİRLİK TOPRAĞI İŞGAL ALTINDA”

Baş, İncirlik Üssü’nün Amerikan askerleri tarafından kullanılan 13,5 milyon metrekarelik bir alan olduğunu belirterek, bu durumun Türkiye’nin egemenliğine aykırı olduğunu savundu. “Amerikan askerinin postalları altında eziliyor bu topraklar” diyen Baş, üs üzerinden İsrail ve ABD’nin bölgeye müdahale ettiğini öne sürdü.

“YERLİLİĞİNİZİ GÖRELİM: KAPATIN BU ÜSSÜ”

Konuşmasının devamında hükümete seslenen Baş, hükümetin antiemperyalist bir tutum sergilediğini iddia etmesinin inandırıcı olmadığını belirtti. İncirlik Üssü’nün kapatılmasının bu iddianın en net göstergesi olacağını savunan Baş, İsrail ve ABD’nin Orta Doğu’daki etkisinin bu üsler aracılığıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

“SİLAH BÜTÇESİNE KAYNAK VAR, HALKA YOK”

Erkan Baş, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’ine kadar silah harcaması yapılmasının kabul edildiğini belirtti. Halkın eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi temel ihtiyaçlarına kaynak bulunamazken, savunma harcamalarına bu kadar büyük bütçelerin ayrılmasını eleştirdi. Emeklilere ve çalışanlara zam yapılmadığını hatırlatarak, bütçenin önceliklerinin değişmesi gerektiğini söyledi.

“İKTİDAR SAVAŞ FOTOĞRAFLARI İÇİN TOPRAK VERİYOR”

Lahey’de yapılan NATO Zirvesi’ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD eski Başkanı Donald Trump ile görüşmesine değinen Baş, bu temasların Türkiye'nin bağımsızlığına zarar verdiğini ileri sürdü. Fotoğraf çekmek uğruna Türkiye topraklarının ABD’nin denetimine bırakıldığını ifade eden Baş, NATO üyeliğinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE HALKI BU ONURSUZLUĞA ORTAK OLMAYACAK”

ABD’nin Türkiye’de kendi politikalarını uygulayacak yöneticiler bulmakta başarılı olduğunu belirten Erkan Baş, halkın büyük çoğunluğunun bu politikaları benimsemediğini savundu. Türkiye topraklarının yabancı askerlerin kontrolüne bırakılmasına karşı olduklarını ve mücadele edeceklerini söyledi.

“MAHİRLER, DENİZLER, DEVRİMCİLER BİTMEZ”

Baş, ABD karşıtı eylemleriyle bilinen 1960’lı ve 70’li yılların devrimci isimlerini hatırlatarak, “Bu ülkede Mahirler, Denizler bitmez” dedi. Antiemperyalist mücadelenin süreceğini belirten Baş, Türkiye’nin onurlu insanlarının sesini İncirlik’ten duyurmak için toplandıklarını ifade etti.

“NATO BİR SALDIRI ÖRGÜTÜDÜR”

NATO’yu savunma değil, saldırı örgütü olarak tanımlayan Erkan Baş, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra NATO’nun hâlâ genişlemesi ve savaş ihraç etmeye devam etmesinin bu görüşü doğruladığını söyledi. Türkiye'nin böyle bir ittifakın parçası olmaması gerektiğini dile getirdi.

“TAM BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

Konuşmasının sonunda, Türkiye halkını birleşmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağıran Baş, "Tam bağımsız, özgür, demokratik bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun katil İsrail, kahrolsun iş birlikçiler” sözleriyle konuşmasını tamamladı.